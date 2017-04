EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV CCS operatives Ergebnis vor Sondereffekten und den Aktionären zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten im ersten Quartal 2017 deutlich über den Analysten Konsensus

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Gewinnprognose 27.04.2017 27. April, 2017

Der OMV Konzern hat im ersten Quartal 2017 ein CCS operatives Ergebnis vor Sondereffekten sowie einen den Aktionären zuzurechnenden CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten erzielt, welche deutlich über den Analysten Konsensus liegen. Alle genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft.

Das CCS operative Ergebnis vor Sondereffekten liegt bei rund EUR 800 Mio (im Vergleich zu Q1/2016: EUR 262 Mio). Das CCS operative Ergebnis vor Sondereffekten nach Geschäftsbereichen stellt sich wie folgt dar:

- Upstream: rund EUR 320 Mio (im Vergleich Q1/2016: EUR (96) Mio) - Downstream: rund EUR 490 Mio (im Vergleich Q1/2016: EUR 319 Mio) - Davon Downstream Öl: rund EUR 410 Mio(im Vergleich Q1/2016: EUR 296 Mio) - Davon Downstream Gas: rund EUR 80 Mio (im Vergleich Q1/2016: EUR 23 Mio)

Der den Aktionären zuzurechnende Periodenüberschuss vor Sondereffekten liegt bei rund EUR 500 Mio (im Vergleich Q1/2016: EUR 174 Mio).

Folgende Effekte haben das Ergebnis in Q1 2017 im Vergleich zu Q1 2016 beeinflusst:

- Im Geschäftsbereich Upstream haben höhere Öl- und Gaspreise in Verbindung mit höheren Verkaufsvolumina sowie Währungseffekten in Höhe von rund EUR 380 Mio positiv zum Ergebnis beigetragen. - Abschreibungen in den Geschäftsbereichen Upstream und Downstream waren rund EUR 70 Mio geringer. - Höhere OMV Referenz-Raffinerie- und Petrochemiemargen in Downstream Öl sowie positive Bewertungseffekte in Downstream Gas trugen mit rund EUR 80 Mio zum Ergebnis bei.

Das starke Ergebnis in Q1 2017 wurde durch Einmaleffekte im operativen Geschäft begünstigt.

Die vollständigen Quartalsergebnisse für Q1 2017 werden am 11. Mai 2017 veröffentlicht.

Rückfragehinweis: OMV Magdalena Moll, Investor Relations

Tel.: +43 (1) 40 440- 21600; e-mail: investor.relations@omv.com Robert Lechner, Public Relations Tel.: +43 (1) 40 440-21472; e-mail: public.relations@omv.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: OMV Aktiengesellschaft Trabrennstraße 6-8 A-1020 Wien Telefon: +43 1 40440/21600 FAX: +43 1 40440/621600 Email: investor.relations@omv.com WWW: http://www.omv.com Branche: Öl und Gas Verwertung ISIN: AT0000743059 Indizes: ATX Prime, ATX Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

ISIN AT0000743059

AXC0388 2017-04-27/19:18