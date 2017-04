Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



St. Margarethen im Burgenland (pta036/27.04.2017/23:55) - - * Umsatzerlöse 2016: EUR 2,06 Millionen * Betriebsergebnis 2016: EUR -334.191,42 * Bilanzverlust 2016: EUR -408.446,59 * Veränderungen im Vorstand



Umsatz und Verlust im Geschäftsjahr 2016 Die CLEEN Energy AG erzielte gemäß dem im Rahmen der Aufsichtsratssitzung vom 27. April 2017 festgestellten Jahresabschluss im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse in Höhe von rund EUR 2,06 Millionen. Das Betriebsergebnis betrug im Geschäftsjahr 2016 EUR -334.191,42. Das Finanzergebnis betrug EUR -74.255,17. Sohin ergibt sich für das Geschäftsjahr 2016 ein Bilanzverlust in Höhe von EUR -408.446,59, der Einmalkosten für die Vorbereitung des Börselisting und die unbare Abschreibung des Firmenwertes bereits berücksichtigt.



Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wird am kommenden 30. April 2017 veröffentlicht werden. Die Hauptversammlung der CLEEN Energy AG wird am 31. Mai 2017 stattfinden.



Geplante Änderungen im Vorstand der CLEEN Energy AG Es ist beabsichtigt, Herrn Robert Kögl ab dem 1. Juli 2017 zum weiteren Vorstandsmitglied der CLEEN Energy AG zu bestellen. Herr Robert Kögl war unter anderem CFO von Microsoft (Jan 2010 - Feb 2015) und Finance Director in verschiedenen Ländern für Cisco System International (Nov 1999-Jul 2009).



Herr Erwin Stricker wird sein Vorstandsmandat voraussichtlich mit Ende September 2017 zurücklegen. Herr Erwin Stricker wird nach seinem Ausscheiden als Vorstand der Gesellschaft das Unternehmen weiterhin in Bezug auf die strategische Ausrichtung, Expansion sowie Forschung und Entwicklung unterstützen.



St. Margarethen im Burgenland, 27. April 2017 Der Vorstand



Für weitere Informationen: Investor Relations Thomas Kremsner Tel.: +43 (0) 2680 / 20 600 400 presse@cleen-energy.at Website: www.cleen-energy.com ISIN: AT0000A1PY49



Aussender: CLEEN Energy AG Adresse: Eselmühle 1, 7062 St. Margarethen Land: Österreich Ansprechpartner: Erwin Stricker Tel.: +43 2680 20600-400 E-Mail: presse@cleen-energy.at Website: www.cleen-energy.com



ISIN(s): AT0000A1PJ49 (Aktie) Börsen: Geregelter Freiverkehr in Wien



