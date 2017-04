Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta020/28.04.2017/10:51) - Ermittlungen gegen einzelne Aufsichtsratsmitglieder, frühere Vorstandsmitglieder des Unternehmens und gegen die Gesellschaft



Der Sanochemia Pharmazeutika AG wurde von der Staatsanwaltschaft Wien mitgeteilt, dass Ermittlungen gegen frühere Vorstandsmitglieder sowie auch gegen einzelne Aufsichtsratsmitglieder des Unternehmens wegen des Verdachts des Vergehens nach §§ (11) 33, 38 FinStrG (Abgabenhinterziehung) für die Geschäftsjahre 2007 - 2015 geführt werden. In diesem Zusammenhang wird auch nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz gegen die Gesellschaft selbst ermittelt. Die Vorwürfe stehen im Zusammenhang mit Lizenzzahlungen eines Dritten an die Sanochemia Ltd mit dem Sitz in Malta. Patente und damit zusammenhängende Lizenzeinnahmen sollen steuerlich der Sanochemia Pharmazeutika AG zuzurechnen sein. Laut Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft werden die Ermittlungen nicht gegen aktuelle Vorstandsmitglieder geführt.



