Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta031/28.04.2017/14:00) - Die Kremlin AG hat mit Schreiben vom 21.02.2017 einen Antrag auf gerichtliche Bestellung eines Abschlussprüfers für die Geschäftsjahre 2014, 2015 und 2016 gerichtlich gem. § 318 HGB beim zuständigen Amtsgericht Hamburg gestellt und einen Abschlussprüfer vorgeschlagen, der sich im Vorfeld bereit erklärt hatte, die Jahresabschlüsse der Kremlin AG zu prüfen und zu testieren.



Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg vom 30.03.2017 wurde der Abschlussprüfer gerichtlich bestellt.



Wie wir soeben erfahren haben, hat der Abschlussprüfer mit den Jahresabschlussprüfungen für 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 begonnen und plant diese bis voraussichtlich Ende Juni 2017 abgeschlossen zu haben.



(Ende)



Aussender: Kremlin AG Adresse: Hochfeldweg 21, 89555 Steinheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Georg Engels Tel.: +49 7329 2512005 E-Mail: info@kremlin-aktie.de Website: www.kremlin-aktie.de



ISIN(s): DE000A1PHFR2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1493380800672



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 28, 2017 08:00 ET (12:00 GMT)