Steinheim (pta033/28.04.2017/14:30) - Die Beteiligungen im Baltikum AG hat vor einigen Tagen ein Angebot für den Erwerb eines Wohn- und Geschäftshauses in Heidenheim in Höhe von EUR 1.450.000 abgegeben und hat soeben die Information von der Verkäuferin erhalten, dass diese beabsichtigt den Verkauf der Immobilie an die Beteiligungen im Baltikum AG vorzunehmen.



Bei dem Objekt handelt es sich um ein Wohn- und Geschäftshaus im Zentrum von Heidenheim an der Brenz, welches über zwei Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss sowie über Wohneinheiten im zweiten und dritten Geschoss verfügt.



Der Kaufpreis beträgt EUR 1.450.000. Dies entspricht einer Rendite von ca. 5,1% pro Jahr vor Erwerbsnebenkosten.



