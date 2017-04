Wochenausblick: DAX stagniert auf Rekordniveau. Apple, Allianz und Fed im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Das Ergebnis der ersten Wahlrunde in Frankreich war für viele Investoren eine Erlösung und entfachte eine Rally an den Aktienmärkte. Nach dem Kurssprung am Montag fielen Anschlusskäufe allerdings aus. Weder gute Unternehmenszahlen noch das Festhalten an der Niedrigzinspolititk seitens der EZB konnten entscheidende Impulse für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung liefern. So blieb es beim DAX® und den Nebenwerteindizes bei einem Wochenplus zwischen 2,7 und 3,7 Prozent zu. Überdurchschnittlich stark präsentierten sich einmal mehr die Stoxx® Europe 600 Banks Index und der Solactive German Mergers & Acquisitions Performance Index mit einem Wochengewinn von 7,8 bzw. 6,2 Prozent.

Bei den Einzelwerten fielen in der vergangenen Woche unter anderem die Anteilsscheine von Aixtron, Bayer, Commerbank, Deutsche Bank, Dürr, MorphoSys und Zalando positiv. Auftrieb gaben in den meisten Fällen gute Unternehmenszahlen. Historische Betrachtungen sind jedoch kein Indiz für zukünftige Entwicklungen. Kommende Woche rücken neue Werte ins Rampenlicht. Schließlich werden zahlreiche Unternehmen Zahlen vorlegen. Andere laden zur Hauptversammlung.

Unternehmen im Fokus

In der kommenden Woche werden unter anderem AMD, Apple, BP, beat-at-home, BMW, Drägerwerk, Freenet, Hugo Boss, Jungheinrich, MorphoSys, Osram, Siemens und VW Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Allianz, Commerzbank, Covestro, Deutsche Lufthansa, Dürr, MTU Aero Engines und Rational laden zur Hauptversammlung ein.

Wichtige Termine

30.04.: China - Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, April

01.05.: Zahlreiche Märkte sind geschlossen

02.05.: Caixin PMI Industrie für China, April

02.05.: Deutschland - Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, April

03.05.: Europa - BIP Euro-Zone Q1, vorläufige erste Schätzung

03.05.: USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, April

03.05.: USA - Abschlusstag der Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve Bank (Fed), - Zinsentscheid (20:00)

04.05.: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 29. April

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.730/13.500/14.400 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.220/12.270/12.320/12.440 Punkte

Nach dem Kurssprung zu Wochenbeginn pendelte der DAX® den Rest der Woche in einer engen Range. Trader sollten einen Ausbruch aus der Range 12.440/12.480 Punkte abwarten. Gelingt der Ausbruch über 12.480 Punkte hat der Index mittelfristig aus technischer Sicht weiteres Potenzial bis in den Bereich der kurzfristigen 161,8%-Retracementlinie bei rund 12.730 Punkten und im weiteren Verlauf bis 13.500 Punkte. Kippt der Index unter 12.400/12.440 Punkte droht derweil eine Konsolidierung bis 12.320 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 28.03.2017 - 28.04.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 29.04.2011 - 28.04.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX® x3 (TR) Index HW03DL 50,17 3,00 Open End LevDAX® x8 (TR) Index HU94Q1 77,14 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.04.2017; 17:07 Uhr

Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX® x3 (TR) Index HW03DS 32,40 3,00 Open End ShortDAX® x8 (TR) Index HU94Q8 24,02 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.04.2017; 17:08 Uhr

