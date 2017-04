Liebe Leser,

bei Volkswagen soll es die vollständigen Zahlen zum ersten Quartal am 3. Mai geben. Aber der Konzern hat bereits einige vorläufige Zahlen vorab veröffentlicht - sowie Absatzzahlen von "Volkswagen Truck & Bus" im ersten Vierteljahr. Der Reihe nach. Für den Gesamtkonzern heißt es: Im ersten Quartal habe das operative Ergebnis des Konzerns rund 4,4 Mrd. Euro betragen. 4,4 Mrd. Euro Plus in drei Monaten! Das ist nicht nur absolut gesehen top, sondern auch noch ein deutlicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...