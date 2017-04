Die Banken der Eurozone werden in Zukunft tiefer in die Tasche greifen müssen: Die Kontrolleure der EZB werden um rund zehn Prozent teurer. Grund sei unter anderem der steigende Bedarf an Mitarbeitern.

Auf die Geldhäuser im Währungsraum kommen höhere Kosten für die Aufsicht durch die Europäische Zentralbank (EZB) zu. Für das Jahr 2017 lägen die Gesamtaufwendungen für die Institute voraussichtlich mit 425 Millionen Euro um rund zehn Prozent über den für 2016 in Rechnung gestellten ...

