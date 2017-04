Auf der Hauptversammlung der Deutschen Post in Bochum bricht Frank Appel sein Schweigen über die Lebensmittel-Zustellung in Deutschland - eine Kooperation mit Amazon. Auch anderswo will er kräftig expandieren.

Die Deutsche Post setzt auf den boomenden Online-Handel und baut das Geschäft mit dem US-Riesen Amazon aus. Die Post sei von dem Konzern als Lieferanten für frische Lebensmittel ausgewählt worden, sagte Post-Chef Frank Appel bei der Hauptversammlung des Bonner Unternehmens am Freitag in Bochum. Amazon wollte sich dazu nicht äußern. In Branchenkreisen hatte es aber bereits geheißen, Amazon habe eine exklusive Kooperation für seinen Lebensmittel-Dienst "Amazon Fresh" mit der Post-Tochter DHL geschlossen. Zunächst sei ein Testlauf in Berlin geplant. Die Post hat bereits Erfahrungen auf dem Gebiet gesammelt: Sie stellt die in ihrem Online-Supermarkt Allyouneedfresh.de bestellten Nahrungsmittel selbst zu. Dies wolle der Konzern weiter tun, unterstrich Appel. "Wir wollen der Dienstleister für den ...

