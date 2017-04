FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den zuletzt erreichten Rekorden beim Dax sind die Anleger am Freitag vor dem verlängerten Wochenende vorsichtig zu Werke gegangen. Wie schon an den vergangenen drei Tagen hielt sich der Leitindex mit einem kleinen Abschlag von 0,05 Prozent mehr oder weniger stabil. Die am Ende erreichten 12 438,01 Punkte bedeuten aber ein deutliches Wochenplus von mehr als 3 Prozent. Ein starker Montag nach der ersten Wahlrunde in Frankreich hatte den Dax auch auf Monatssicht noch mit über 1 Prozent ins Plus gehievt.

Experten zufolge wurde der Aktienmarkt vor dem langen Wochenende davon ausgebremst, dass einige Anleger ihre Gewinne mitnahmen. Laut Daniel Saurenz von Feingold Research steht die Aktienampel zwar weiter auf grün. Im Wonnemonat Mai sieht er die Märkte nun aber vor einer schwierigen Phase - auch wegen der Stichwahl in Frankreich. Er warnt dabei vor einer gewissen Sorglosigkeit vieler Investoren.

Auch der MDax verlor am Freitag 0,22 Prozent auf 24 615,79 Punkte. Der Technologie-Index TecDax dagegen stieg um 0,42 Prozent auf 2093,23 Punkte./tih/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

