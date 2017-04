FMW-Redaktion

Obwohl es hier und jetzt nur um die Höhe der offiziellen (!) Arbeitslosenquoten in der EU geht, kann man diese Grafik fast 1:1 übertragen auf die Grundideen von Haushaltsdisziplin bei der Neuverschuldung, oder auch auf das Abstimmungsverhalten der Mitglieder bei der EZB. Nord gegen Süd. Als gäbe es zwei getrennte Blöcke. Die Arbeitslosigkeit deckt sich sehr gut mit diesem unterschiedlichen Grundverständnis der EU. Und nein, damit wollen wir nicht automatisch sagen, dass die Südländer aufgrund ihrer "Mentalität" mehr Arbeitslose haben. Es geht schlicht und einfach um eine Zweiteilung der EU, die sich graphisch hiermit gut belegen lässt. Und es ist nun mal ein Fakt, dass bei Budgets und EZB-Entscheidungen die europäischen "Meinungsblöcke" der Entscheider im Großen und Ganzen genau so aussehen wie in dieser Grafik.

Die Grafik zeigt aufgeteilt nach einzelnen Regionen die Arbeitslosenquoten. Blau zeigt die niedrigen Quoten runter bis auf 2,1%, rot die höchsten Quoten rauf auf bis zu 31,3%. Dabei darf man nie vergessen, dass diese Quoten das widerspiegeln, was wir in Deutschland als Erwerbslosenquote bezeichnen. Hier werden europaweit von ...

