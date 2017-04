Die Diskussion um die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ist gefährlich. Nicht, weil sie Mario Draghi von seinem Kurs abbringen könnte, sondern weil sie von wichtigen Problemen ablenkt. Ein Kommentar.

Nicht jede überflüssige Debatte ist zugleich eine ungefährliche Debatte. Das ist gilt auch für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Die hat sich zum Ziel gesetzt, die Inflation in der Euro-Zone auf "nahe unter zwei Prozent" zu bringen. Jetzt hat der Wert mit 1,9 Prozent, etwas höher als von Ökonomen erwartet, genau dieses Ziel erreicht. Warum schaltet EZB-Chef Mario Draghi nicht und um erhöht die kurzfristigen Leitzinsen oder stellt wenigstens die umfangreichen Ankäufe von Zinspapieren ein, womit er die langfristigen Zinsen nach unten drückt?Die Antwort auf diese Frage hat Draghi immer wieder gegeben: Die höhere Inflation ist zum Teil nur ein kurzfristiger Effekt, außerdem will er sicher sei, dass sie auch die Hilfe der EZB stabil bleibt. Ob er damit viel Verständnis findet, ist eine andere Frage. So droht die Zinsfrage ...

