ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat eine starke Woche mit einem Verlusttag beendet. Auf Wochenbasis hat der Leitindex SMI rund 3 Prozent zugelegt, am Freitag ging es aber etwas nach unten. Am Vortag war der breit gefasste SPI-Index erstmals in seiner Geschichte über 10.000 Punkte gestiegen. Teilnehmer beklagten nach den jüngst kräftigen Gewinnen mangelnde Impulse, die den Markt hätten weiter nach oben führen können. Stattdessen wurden vor dem langen Wochenende Gewinne mitgenommen. Wie in vielen Ländern findet auch in der Schweiz am 1. Mai kein Handel statt. Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 8.813 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber, unverändert schlossen zwei Aktien. Umgesetzt wurden 64,76 (zuvor: 51,38) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der Markt von der UBS-Aktie, die sich um 2,1 Prozent verteuerte. Als "überraschend stark" wurden die Quartalszahlen der Großbank im Handel bezeichnet. "Die Zahlen sind durchgängig etwas besser als erwartet und Schwächen in bestimmten Bereichen oder Regionen sind nicht offensichtlich", sagte ein Händler. Sowohl Investmentbanking wie auch Wealth Management hätten sich verbessert. Der Gewinnsprung auf 1,3 Milliarden Franken im Nettogewinn liege deutlich über der Erwartung von 0,84 Milliarden Franken. Der Sektor zeigte sich indes uneinheitlich. Während die Julius-Bär-Aktie 2,2 Prozent zulegte, ging es mit Credit Suisse 0,8 Prozent nach unten. Eine Belastung für den Gesamtmarkt war die Schwäche der Schwergewichte. Novartis verloren 0,5 Prozent und Nestle 1 Prozent.

April 28, 2017 11:56 ET (15:56 GMT)

