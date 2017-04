Tagesgewinner war am Freitag Valneva mit 5,04% auf 2,75 (155% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 10,89%) vor FACC mit 4,65% auf 6,97 (139% Vol.; 1W 6,92%) und UBM mit 2,51% auf 34,34 (309% Vol.; 1W 3,43%). Die Tagesverlierer: SW Umwelttechnik mit -14,46% auf 8,51 (39% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -14,46%), KTM Industries mit -2,04% auf 5,15 (63% Vol.; 1W 0,18%), AMS mit -1,54% auf 64,00 (110% Vol.; 1W 22,25%)Die höchsten Tagesumsätze hatten AMS (94,39 Mio.), Porr (2,49) und Agrana (1,98). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei UBM (309%), Rosenbauer (254%) und Kapsch TrafficCom (199%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Cleen Energy mit 90,93%, die beste ytd ist AMS mit 121,45%. Am...

