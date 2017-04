United Game Tech führt weitere Kapitalerhöhung erfolgreich durch

DGAP-Ad-hoc: United Game Tech plc / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung United Game Tech führt weitere Kapitalerhöhung erfolgreich durch 28.04.2017 / 19:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Malta, 28. Mai 2017 - Die United Game Tech plc, ein Technologieunternehmen und führender Anbieter von Sportwetten, hat wie für 2017 angekündigt eine weitere Kapitalerhöhung durchgeführt. Es wurden 1,34 Millionen Aktien zu einem Preis von 1,00 Euro je Aktie platziert. Der Bruttoemissionserlös beträgt somit 1,34 Millionen Euro. Die neuen Aktien wurden an langfristig orientierte, strategische Investoren ausgegeben und unterliegen einem Lock-up von 12 Monaten.

Kontakt: Alexander Zucker (CEO) alexander.zucker@unitedgametech.com

Alexander Zucker, CEO der United Game Tech plc: 'Wir freuen uns sehr über das Vertrauen unserer neuen strategischen Investoren. Ihr langfristiges Interesse, das spezifische Know-how und ihre Kontakte werden uns in Zukunft helfen, unsere Position im europäischen Sportwettenmarkt weiter auszubauen. Den Erlös aus der Kapitalerhöhung werden wir dabei zum einen in unsere eigenentwickelte Technologie investieren und sind zuversichtlich hier schon bald spannende Neuerungen präsentieren zu können. Zum anderen werden die Mittel im Marketing eingesetzt. Darüber hinaus planen wir mittelfristig auch, durch Akquisitionen unseren Umsatz signifikant zu steigern.'

Die United Game Tech betreibt uber ihre Tochterunternehmen Retail- und Online-Sportwetten-Angebote unter den Marken digiBet und bancobet in Deutschland, Osterreich und Belgien. Die eigenentwickelte Software-Losung wird darüber hinaus als Whitelabel-Losung unter der Marke bancobet durch einen lokal regulierten Lizenznehmer in Rumanien betrieben. An das System der United Game Tech Gruppe sind bisher uber 1.000 Automaten in uber 300 Points of Sale angeschlossen. Die Aktien der United Game Tech sind seit dem 31. März 2017 an der Berliner Börse notiert.

Über die United Game Tech plc. Die United Game Tech plc ist ein Technologieunternehmen und führender Anbieter von Sportwetten. Das Unternehmen tritt dabei sowohl als Serviceanbieter für Geschäftskunden als auch als Glücksspielbetreiber unter einigen der bekanntesten Marken des europäischen Wettgeschäfts wie Digibet und Bancobet auf. Zusammen mit seinen eigenentwickelten Softwarelösungen für Geschäftskunden und seinen Onlineplattformen bietet das Unternehmen Millionen Kunden in einem rasant wachsenden Markt die ideale Gaming-Plattform.

Kontakt:

Investor Relations Kirchhoff Consult Telefon: 040/60918634 Fax: 040/60918660 Email: ugt@kirchhoff.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: United Game Tech plc 154, The Strand GZR1025 Il-Gzira Malta Telefon: +356 2763 1370 E-Mail: ugt@kirchhoff.de

Internet: http://unitedgametech.com/

