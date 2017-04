Arbon (ots) - Arbon, 28. April 2017 - An der heutigen

Generalversammlung der Arbonia AG hiessen die Aktionärinnen und

Aktionäre alle Anträge des Verwaltungsrats gut. Der Jahresbericht,

die Konzern- und die Jahresrechnung sowie der Vergütungsbericht für

das Geschäftsjahr 2016 wurden genehmigt, alle zur Wiederwahl

angetretenen Verwaltungsratsmitglieder bestätigt.



Die Aktionärinnen und Aktionäre der Arbonia AG haben an der

heutigen, 30. ordentlichen Generalversammlung den Lagebericht, die

Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2016 genehmigt und erteilten

dem Verwaltungsrat sowie der Konzernleitung Entlastung für das

vergangene Geschäftsjahr. Die Konsultativabstimmung über den

Vergütungsbericht wurde ebenfalls gutgeheissen. Die vom

Verwaltungsrat vorgeschlagene Revisionsstelle KPMG AG, St. Gallen,

wurde als neue Revisionsstelle gewählt und löst somit die seit 2006

für die Arbonia tätige PriceWaterhouseCoopers AG, St. Gallen, ab.



Die acht zur Wiederwahl angetretenen Verwaltungsratsmitglieder

Alexander von Witzleben, Peter Barandun, Peter E. Bodmer, Heinz

Haller, Markus Oppliger, Michael Pieper, Dr. Rudolf Huber und Thomas

Lozser wurden in ihrem Amt bestätigt und für eine weitere einjährige

Amtsperiode wiedergewählt. Alexander von Witzleben wurde zudem als

Präsident bestätigt. Peter Barandun bedankte sich im Namen des

gesamten Verwaltungsrats ausserordentlich bei Alexander von Witzleben

für die von ihm und seinem Team geleistete Arbeit, vor allem in den

letzten zwei herausfordernden Jahren. Der Verwaltungsrat ist

überzeugt, dass die Arbonia die kommunizierten Unternehmensziele

unter seiner Führung erreichen wird. Christian Stambach, seit 2009 im

Verwaltungsrat der Arbonia, verzichtete auf seine Wiederwahl. Der

Verwaltungsrat und die Konzernleitung danken ihm herzlich für seinen

grossen Einsatz und seine guten Beiträge, die wesentlich zur

Weiterentwicklung der heutigen Arbonia Gruppe beigetragen haben. Das

Gremium verkleinert sich somit auf acht Mitglieder.



Weitere Informationen zur Arbonia finden Sie auf der Webseite

www.arbonia.com.



