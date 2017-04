Kim Jong-un droht der Welt mit einem Atomkrieg. Mittelständler machen dennoch Geschäft mit ihm - etwa ein Anlagenbauer aus Westfalen. Warum handeln Mittelständler mit Diktator Kim Jong-un?

Die Diktatur kam durch Zufall ins Geschäft mit Georg Dückinghaus. An einem Werktag vor 13 Jahren erreicht ihn in seinem Büro in einem Ahlener Gewerbegebiet ein Anruf aus Berlin. Am Apparat: der Wirtschaftsattaché der nordkoreanischen Botschaft. Der große Führer sei auf der Suche nach einer Molkerei, deutsche Wertarbeit, gute Qualität, er habe große Hersteller gefragt. Doch: zu teuer, zu viel Technik, vor allem: Lieferort Pjöngjang. Am Ende habe keiner an ihn verkaufen wollen. Irgendwo habe er aber von Trubatec gehört. Die machten so was. Dückinghaus' Firma.

Anlagenbauer Dückinghaus ist interessiert. Er lädt den Mann ein, bucht ihm ein Zimmer im nahen Landgasthof Waldmutter und zeigt ihm das schöne Münsterland - Taschengeld inklusive. So hatte er es zuvor schon oft mit Delegationen aus Russland gemacht. Dass das auch dem Nordkoreaner gefallen würde, war klar. An seiner Bürowand hängt ein Foto aus dieser Zeit, er und der Attaché lachen zufrieden. "Wir haben denen eine nigelnagelneue Anlage hingestellt. 5000 Liter am Tag, drei Tetra-Pak-Anlagen inklusive", sagt Dückinghaus, während er durch seinen Betrieb führt, vorbei an Milchtanks und Wärmetauschern groß wie Sandkästen, die er sanft berührt. "Es waren Geräte wie diese. Eine wunderschöne Molkerei."

Auch wenn Tetra-Pak seine Milchkarton-Lieferungen nach Nordkorea inzwischen eingestellt habe und Dückinghaus' Anlage so nur noch halb in Betrieb ist - das Geschäft mit dem Attaché war sein Durchbruch. Dem Lebensmittelingenieur gefiel die Aufbruchsstimmung, den Nordkoreanern sein westfälischer Pragmatismus. Dückinghaus' Motto: "Jeden Morgen aufstehen und den finden, der mir heute das Geld geben will. Für Politik kann ich mich da nicht groß interessieren." Nennenswert Schmiergelder, sagt er, habe er den Nordkoreanern jedenfalls nie zahlen müssen. Aber ein "Handgeld" sei schon immer drin gewesen.

Die Methode Dückinghaus ist vermutlich die Erklärung für einen an sich unerhörten Vorgang: Denn Dückinghaus' Kunde ist ja nicht irgendwer, sondern Nordkoreas Diktator Kim Jong-un, der wohl irreste Staatchef der Welt. Eben jener Mann, der gerne mit Atomkrieg droht und auf einen Showdown mit US-Präsident Donald Trump zusteuert.

Dennoch finden viele Unternehmer: Mit dem lässt sich Geschäft machen. Zwar schrumpft der Handel Nordkoreas mit Deutschland: Von über 22 Millionen Euro 2013 sind heute nicht mal mehr 10 Millionen übrig. Doch das ist kaum verwunderlich angesichts der internationalen Sanktionen. Zumal ein stattlicher Teil des Handels inzwischen wohl über Hongkong läuft - und so in der Statistik ...

