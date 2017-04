Deufol SE: Ergebnisse des Geschäftsjahres 2016

DGAP-News: Deufol SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis Deufol SE: Ergebnisse des Geschäftsjahres 2016 28.04.2017 / 20:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Deufol SE: Ergebnisse des Geschäftsjahres 2016

- Umsatz 341,0 Mio. EUR (Vorjahr 324,8 Mio. EUR) - EBITDA 19,2 Mio. EUR (Vorjahr 15,6 Mio. EUR) - EBIT(A) 9,4 Mio. EUR (Vorjahr 8,2 Mio. EUR) - Operativer Cashflow 12,0 Mio. EUR (Vorjahr 5,5 Mio. EUR) - Netto-Finanzverschuldung 46,9 Mio. EUR (Vorjahr 39,4 Mio. EUR)

Hofheim am Taunus, 28. April 2017

Umsatzentwicklung - Planziele deutlich überschritten In einem unsicheren gesamtwirtschaftlichen Umfeld erreichten die Erlöse im Berichtszeitraum 341,0 Mio. EUR und stiegen somit um 5,0 % (Vorjahr 324,8 Mio. EUR). Damit wurde die Planung der Deufol-Gruppe, welche Umsätze in einer Bandbreite zwischen 320 Mio. EUR und 335 Mio. EUR vorsah, übertroffen.

Operatives Ergebnis (EBITA) Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) stellte sich auf 19,2 Mio. EUR nach 15,6 Mio. EUR im Vorjahr. Die EBITDA-Marge betrug 5,4 % (Vorjahr 4,8%). Die Abschreibungen auf Sachanlagen waren mit 8,5 Mio. EUR deutlich höher als im Vorjahr (6,6 Mio. EUR). Davon betreffen aber 2,0 Mio. EUR außerplanmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte stiegen ebenfalls auf 1,3 Mio. EUR (Vorjahr 0,8 Mio. EUR). Das operative Ergebnis vor Wertminderungen auf Firmenwerte (EBITA) betrug in der Berichtsperiode 9,4 Mio. EUR (Vorjahr 8,2 Mio. EUR). Die EBITA-Marge betrug 2016 2,7% (Vorjahr 2,5%).

Finanzverschuldung auf Grund von Zukäufen gestiegen - Cashflow deutlich über Niveau Die Finanzverbindlichkeiten der Deufol-Gruppe sind im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund der getätigten Zukäufe deutlich gestiegen. Sie betrugen zum Stichtag 65,8 Mio. EUR (Vorjahr: 58,2 Mio. EUR).

Die Netto-Finanzverbindlichkeiten, definiert als Summe von Finanzverbindlichkeiten minus Finanzforderungen und Zahlungsmitteln, stiegen von 39,4 Mio. EUR am 31. Dezember 2015 um 7,5.Mio. EUR auf 46,9 Mio. EUR zum Ende des Berichtsjahres. Der Saldo aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Sichtguthaben bei Kreditinstituten beträgt -36,8 Mio. EUR (Vorjahr -37,0 Mio. EUR) und war somit unverändert.

Der betriebliche Cashflow betrug in der Berichtsperiode 12,0 Mio. EUR und lag damit deutlich über dem Niveau des Vorjahres (5,5 Mio. EUR). Im Vorjahr war der betriebliche Cashflow durch neu geregelte Zahlungskonditionen bei einem Großkunden in Höhe von 10,8 Mio. EUR einmalig belastet.

Das Geschäftsjahr 2016 im Überblick

Angaben in Mio. EUR 2016 2015 Änderung (%) Umsatz 341,0 324,8 5,0 EBITDA 19,2 15,6 23,1 EBIT(A) 9,4 8,2 14,6 EBT 5,7 5,5 3,6 Periodenergebnis 4,63 3,59 29,0 davon nicht beherrschende Anteile (0,43) 0,30 ./. davon Anteilseigner der Muttergesellschaft 5,06 3,30 53,3 Ergebnis je Aktie (EUR) 0,118 0,075 57,3 Betrieblicher Cashflow 12,0 5,5 118,2 Investitionen in Sachanlagen 24,1 5,2 363,5 Netto-Finanzverschuldung 46,9 39,4 19,0 Eigenkapitalquote (%) 45,3 45,6 -0,66 Mitarbeiter (Durchschnitt) 2.899 2.641 9,8 Ausblick

Die Deufol-Gruppe plant für das Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse in einer Bandbreite zwischen 305 Mio. EUR und 320 Mio. EUR. Das operative Ergebnis (EBITDA) soll zwischen 15,0 Mio. EUR und 17,0 Mio. EUR erreichen.

Die Umsätze sollen dabei in allen drei Regionen, Deutschland, übriges Europa und in den USA/Rest der Welt leicht unter Vorjahr liegen.

Bei der Ergebnisprognose erwarten wir in unserem Stammgeschäft in Deutschland leicht verbesserte Ergebnisse. Hintergründe sind neben den schon erwähnten Verkäufen unprofitabler Konzerneinheiten vor allem die durchgeführten Maßnahmen zur Erhöhung der Produktivität. Im übrigen Europa gehen wir von steigenden Ergebnissen aus. Vor allem die zum Jahresende übernommene Novaedes-Gruppe muss in 2017 integriert werden. Im Segment USA/Rest der Welt erwarten wir gleichbleibende Resultate.

Aus heutiger Sicht besteht für den laufenden Geschäftsbetrieb per Saldo nicht die Notwendigkeit zusätzlicher externer Finanzierungsmaßnahmen. Die derzeitige Finanzierungsausstattung sichert die bestehenden Liquiditätserfordernisse. Vor dem Hintergrund der im Herbst 2016 auslaufenden Konsortialfinanzierung haben wir bereits im Januar 2016 erfolgreich unseren Konsortialkreditvertrag verlängert und optimiert.

Der neue Vertrag sieht eine Ausweitung der Kreditlinie vor und bietet bessere Konditionen. Trotzdem erwarten wir bei planmäßigem Geschäftsverlauf eine Reduzierung der Netto-Finanzverschuldung im laufenden Geschäftsjahr.

Der Geschäftsbericht ist unter http://www.deufol.com abrufbar.

Kontakt: Deufol SE Claudia Ludwig Johannes-Gutenberg-Straße 3-5 65719 Hofheim (Wallau) Tel.: +49 (6122) 50 1228 E-Mail: Claudia.Ludwig@deufol.com

28.04.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

569033 28.04.2017

ISIN DE000A1R1EE6

AXC0340 2017-04-28/20:12