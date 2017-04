Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta048/28.04.2017/20:20) - Die Softmatic AG ist von ihrer Hauptaktionärin, der LIVIA Corporate Development SE ("LIVIA"), heute informiert worden, dass LIVIA und die übrigen Aktionäre der AlzChem AG zusätzlich prüfen, die AlzChem AG anstatt im Wege einer Verschmelzung auf die Softmatic AG im Rahmen einer kombinierten Kapitalerhöhung gegen Sach- und Bareinlagen in die Softmatic AG einzubringen und diese dadurch zu aktivieren. Dabei würden die Aktionäre der AlzChem AG neue Aktien der Softmatic AG gegen Einbringung sämtlicher Aktien der AlzChem AG als Sacheinlage übernehmen, während alle Aktionäre der Softmatic AG mit Ausnahme der LIVIA zur Aufrechterhaltung ihrer bisherigen Beteiligungsquote das Recht erhalten, eine ihrer Beteiligung an der Softmatic AG entsprechende Zahl neuer Aktien gegen eine der Sacheinlage wirtschaftlich entsprechenden Bareinlage zu beziehen. Nach Vornahme einer ersten Prüfung erachtet der Vorstand den Vorschlag, die AlzChem AG im Wege einer solchen kombinierten Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage und ausgleichende Bareinlagen in die Softmatic AG einzubringen, grundsätzlich auch als eine sinnvolle Möglichkeit, die Gesellschaft zu aktivieren, und hat aus diesem Grunde heute beschlossen, näher zu prüfen, ob er auch derartige Planungen im Interesse der Gesellschaft weiter unterstützen wird. Die endgültige Entscheidung über eine Einbringung der AlzChem AG in die Softmatic AG - sei es im Wege einer kombinierten Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage und ausgleichende Bareinlagen oder im Wege einer Verschmelzung mit Kapitalerhöhung - wird unverändert der Hauptversammlung der Softmatic AG sowie den Aktionären der AlzChem AG obliegen. Dabei wird die Zustimmung der Aktionäre beider Gesellschaften zu der letztendlich vorgeschlagenen Vorgehensweise maßgeblich von den weiteren Verhandlungen und Prüfungen abhängen.



