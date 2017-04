Aves One AG: Zukäufe als Grundlage für eine deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung im laufenden Geschäftsjahr 2017

- Erhöhung der Konzernumsatzerlöse im Jahr 2016 - Meilenstein ERR-Übernahme - Bis zum Jahr 2020 Anstieg des Asset-Volumen auf über EUR 1 Mrd. - 2017 deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung erwartet

Hamburg, 28. April 2017 - Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierende Aves One AG hat die testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 vorgelegt.

2016 war sowohl in strategischer als auch in operativer Hinsicht ein bedeutendes und erfolgreiches Geschäftsjahr für die Aves One AG. Das zum 31. Dezember 2016 gemanagte Asset-Volumen konnte im Vergleich zum Vorjahr von EUR 233 Mio. auf EUR 445 Mio. in den vier Segmenten Container Equipment, Rail Equipment, Special Equipment und Resale Equipment gesteigert werden.

Deutliche Erhöhung der Konzernumsatzerlöse auf EUR 28,6 Mio. und Verbesserung des Vorsteuerergebnisses im Jahresverlauf 2016

Der erfolgreiche Auf- und Ausbau des Asset-Portfolios spiegelte sich in einem starken Anstieg der Konzernumsatzerlöse von EUR 21,6 Mio. in 2015 auf EUR 28,6 Mio. im Berichtsjahr wider. Hierbei entstammten etwas mehr als 70% der Umsatzerlöse dem Geschäftsbereich Container, weitere rund 27% dem wachsenden Segment Rail. Die deutlich erhöhte operative Geschäftstätigkeit hatte entsprechend eine Zunahme der Gesamtkosten zur Folge, welche sich zwar im Vorjahresvergleich ergebnisbelastend auswirkte, mit Blick auf den unterjährigen Verlauf konnte das Ergebnis vor Steuern (EBT) per Jahresende 2016 mit EUR -6,5 Mio. (2015: EUR 5,6 Mio.) gegenüber dem ersten Halbjahr mit EUR -8,6 Mio. (2015: EUR 4,1 Mio.) aber deutlich verbessert werden. Das Konzernjahresfehlbetrag 2016 belief sich auf EUR -7,7 Mio. (2015: EUR 4,4 Mio.).

Übernahme der ERR ist ein Meilenstein

Durch die Übernahme des Güterwagenspezialisten ERR Rail Rent Vermietungs GmbH (ERR) im zweiten Halbjahr 2016 ist es gelungen, das Asset-Volumen auf einen Schlag fast zu verdoppeln. So verfügte die Aves-Gruppe zum Ende des Geschäftsjahres 2016 über ein Bestandsportfolio von 4.230 (davon 3.899 ERR) Güterwagen, entsprechend eines Volumens von EUR 226 Mio. und damit zugleich auch über eine der im Branchendurchschnitt jüngsten und modernsten Flotten im Markt. Auch das Segment Container Equipment wies mit einer Flotte von rund 103.000 Containern (entsprechend 141.000 CEU) per 31. Dezember 2016 ein beachtliches Wachstum auf. Im aktuell noch kleineren Geschäftsbereich Special Equipment wurde durch Akquisitionen von Tankcontainern und Wechselbrücken per Bilanzstichtag ein Portfolio von 2.792 Einheiten, bzw. ein Volumen von rund EUR 20 Mio. geschaffen. Im Bereich Resale Equipment, welches neben der Vermietung ehemaliger Seecontainer nach Ablauf der wirtschaftlichen Nutzungsdauer auch das Selfstorage-Geschäft umfasst, wurde in 2016 mit den Vorbereitungen für die Errichtung eines ersten Storage Parks begonnen. Dieser wurde im März 2017 in Münster fertiggestellt.

Der Fokus liegt weiter auf dem Wachstum

Die Segmente Rail und Container werden auch in den nächsten Quartalen weiter den Investitionsschwerpunkt der Gesellschaft bilden. Der Container-Markt hat sich seit dem Erreichen des Tiefpunkts im Herbst 2016 sichtlich positiv gewandelt - neben steigenden Neubaupreisen und zunehmender Auslastung begünstigen auch neue gesetzliche Anforderungen wie z.B. umweltfreundliche Lackierungen die Marktentwicklung. Im Gegensatz zum Container-Markt ist der Rail-Markt preislich nicht so volatil, dennoch nicht weniger interessant. In beiden Segmenten werden fortlaufend Opportunitäten geprüft.

Anstieg des Asset-Volumen bis 2020 auf über EUR 1 Mrd.

Für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 ist jeweils ein Investitionsvolumen von mehr als EUR 200 Mio. vorgesehen, um so mittelfristig bis Ende 2018 ein Gesamt-Asset-Volumen von EUR 750 Mio. zu managen. Bis zum Jahr 2020 soll die Marke von EUR 1 Mrd. überschritten werden.

ERR-Vollkonsolidierung und weitere Assetkäufe sorgen 2017 für Umsatz- und Ergebnisverbesserung

Für das laufende Geschäftsjahr geht der Vorstand auf Basis des geplanten Unternehmenswachstums von deutlich erhöhten Konzernumsatzerlösen und einem sichtlich verbesserten Ergebnis aus. Hierzu werden insbesondere die erstmalige Vollkonsolidierung der ERR für ein gesamtes Wirtschaftsjahr (in 2016 lediglich zwei Monate) und der Ausbau unseres Asset-Portfolios beitragen, darüber hinaus ist die Errichtung weiterer Storage Parks geplant.

Weitere Informationen: www.avesone.com

Kontakt Aves One AG Jürgen Bauer, Vorstand T +49 (40) 696 528 350 F +49 (40) 696 528 359 E ir@avesone.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aves One AG Große Elbstrasse 45 22767 Hamburg Deutschland Telefon: 040 696528 350 Fax: 040 696528 359 E-Mail: ir@avesone.com Internet: www.avesone.com ISIN: DE000A168114 WKN: A16811

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf

