Wochenrückblick KW17: DAX-Rekord, Hausse bei der Deutschen Bank und OMV-Kurssprung

Die Handelswoche begann dank der Frankreich-Wahl mit einem Kursfeuerwerk an der Börse. Der DAX konnte endlich ein neues Allzeithoch erreichen und am Dienstag sogar den Montagsrekord mit 12.486,29 Punkten noch einmal deutlich übertreffen. Aber nun stellt sich die Frage: Wie geht es weiter?

Das bekannte Börsen-Sprichwort "Sell in May and go away" liegt in diesen Tagen wieder in aller Munde. Die zuletzt guten Trends bei Wirtschafts- und Unternehmenszahlen sprechen bisher wenig dafür, dass der Mai seinem Ruf als gefährlicher Börsenmonat gerecht wird - solange böse Überraschungen ausbleiben. "Treten im Mai keine politischen Horrorszenarien wie ein Wahlsieg Le Pens ein, scheint auf Basis der Datentrends ‚Sell in May and go away' dieses Mal eher nicht angebracht", so etwa Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. Wollen wir es hoffen, dass der Mai tatsächlich ein ähnlich guter Börsenmonat wird.

Spannende Zahlen gab es diese Woche von der Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008). Dort machten sich die Kostensenkungen bezahlt. An der Börse kam dies ebenfalls gut an. Zum Wochenschluss klärte sich zudem noch eine wichtige Personalie. Der Mai kann also auch für Deutschlands größte Bank beginnen.

Deutschland

Daimler hatte bereits beeindruckende Eckdaten für das erste Quartal 2017 präsentiert. Zudem stellte die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) fest, dass Daimler mit BMW 2016 die Liste der profitabelsten Automobilkonzerne der Welt anführte. Somit waren die jüngsten Erfolgsmeldungen auch keine Überraschung. Mehr dazu hier.

Die K+S-Aktie konnte 2016 einen beeindruckenden Jahresendspurt verzeichnen. Marktteilnehmer hofften auf eine Erholung am Markt für Kalidünger. Zuletzt war jedoch kaum noch etwas von der positiven Aufbruchstimmung zu sehen. Mehr dazu hier.

Den vollständigen Artikel lesen ...