Sollte man hier doch langsam vorsichtig werden? Grundsätzlich sollte man da ja immer sein, aber: ja. Wenn man bedenkt, dass am Donnerstagabend nach Handelsende die Quartalsbilanzen von Index-Schwergewichten wie Microsoft, Intel, amazon.com und Google (die ja mittlerweile als Alphabet firmieren) auf den Tisch kamen, die unter dem Strich gut ausfielen und es im nachbörslichen Handel so aussah, als könnten diese Aktien (außer Intel, die da schon schwächer reagierten) den Nasdaq 100 über die runde Marke von 5.600 Punkten und damit auf erneute Rekordhochs tragen, was das, was der Index dann am Freitag zu bieten hatte, verdächtig mager.

Sie sehen es im Chart: Die "runde" 5.600 wurde genau erreicht (5.599,99 Punkte) und das war es dann. Das passierte gleich zu Handelsbeginn. Dann kamen Gewinnmitnahmen auf - und niemand wollte dann in den verbleibenden Handelsstunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...