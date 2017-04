Ich verrat Euch heute ein Geheimnis: Viele Leute, die in teuren Häusern/Wohnungen leben und Luxusautos fahren, haben kaum Wohlstand. Reiche Menschen trefft Ihr nicht in teuren Wohngegenden, sondern eher in günstigen Gegenden an. Wer feine Kleidung, Luxusuhren und Edeltaschen sowie -schuhe trägt, kann mit einem Inkassobüro seine Probleme haben. Ein Luxusleben kann eine Fassade sein. ...

