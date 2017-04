Continental ist als Autozulieferer für Elektroautos gerüstet, Baumarkt Home Depot erweitert sein Klientel und Norwegens Wirtschaft profitiert von stabilen Ölpreisen. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: Continental - Wenn nicht nur Reifen reizen

Wer an Wachstumsaktien im Dax denkt, dem kommt meist der Softwarekonzern SAP in den Sinn, der seinen Umsatz binnen zehn Jahren um 135 Prozent erhöht hat. Stärker als SAP jedoch, um 160 Prozent, wuchs in der gleichen Zeit das Geschäftsvolumen von Continental. Und mit einem Reingewinn von wahrscheinlich mehr als drei Milliarden Euro in diesem Jahr und einer Eigenkapitalquote von 40 Prozent ist Conti obendrein rentabel und gut finanziert.

Drei Kaufgründe sprechen für Conti: Die Hannoveraner sind bei den Themen neue Mobilität und elektrische Antriebe stark. Gerade haben sie mit China Unicom ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, bei dem es um Dienste für Fahrzeugdaten und Vernetzung im Auto geht. Auf der Autoshow Shanghai haben sie einen elektronischen Achsenantrieb vorgestellt - auf den chinesischen Automarkt zugeschnitten, der nicht nur der weltgrößte ist, sondern besonders auf neue Technologien setzt.

Contis zweite Stärke ist das Zuliefergeschäft mit klassischer Fahrzeugtechnik, vom ABS bis zum Abgasmanagement. Mit rund 25 Milliarden Euro Jahresumsatz in diesen Sparten gehört Conti dabei weltweit zu den Topadressen.

Für die Zahlen entscheidend aber ist das Basisgeschäft. Egal, ob Autos elektrisch angetrieben werden oder vom Verbrenner, ob menschengesteuert oder via Software: Reifen bleiben wichtig. 2016 steigerte die Reifensparte den operativen Gesamtgewinn um 12 Prozent, insgesamt brachte sie 59 Prozent des Conti-Gewinns.

Aktientipp: Barry Callebaut - Süße Versuchung für Chinesen und Inder

In einem Viertel aller Schokoladen- und Kakaowaren, die weltweit verkauft werden, stecken Vorprodukte von Barry Callebaut. Das Schweizer Traditionsunternehmen, dessen Wurzeln bis 1842 zurückreichen, ist der führende Hersteller von Rohschokolade, Schokofüllungen, Kakaopulver und Glasuren. Nachdem die verkauften Mengen in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres 2016/17 (bis Ende August) um 1,4 Prozent auf 947 000 Tonnen gestiegen sind, dürfte Barry Callebaut insgesamt erstmals an die 1,9 Millionen Tonnen verkaufen. Seit 2009 hat Barry Callebaut seinen Absatz kontinuierlich um zwei Drittel erhöht.

Das stärkste Wachstum für die Schweizer kommt aus Asien. Bisher verkauft Barry Callebaut erst vier Prozent seiner Produktion im asiatisch-pazifischen Raum. Dieser Anteil wird deutlich steigen, weil vor allem in den bevölkerungsreichen Ländern China und Indien der Appetit auf Schokolade zunimmt. Vor wenigen Monaten bauten die Schweizer ihre Produktion in Singapur aus. In Indonesien, nach der Elfenbeinküste und Ghana das drittgrößte kakaoproduzierende Land, ging zum Jahreswechsel ein neues Werk in Betrieb. Im ersten Halbjahr erhöhte sich die verkaufte Menge in Asien um 15 Prozent.

In den Hauptmärkten Westeuropa und Nordamerika ist die Nachfrage stabil. Dank guter Verkaufspreise steigt der Umsatz derzeit stärker als der Absatz in Tonnen. Aus weniger rentablen Kakaoverträgen hat sich Barry Callebaut zurückgezogen, dagegen wird das Geschäft mit hochwertigen Gourmetspezialitäten ausgebaut. Unterm Strich dürfte der Reingewinn in diesem Jahr um mehr als ein Fünftel auf rund 280 Millionen Franken steigen. Aktien von Barry Callebaut sind ein aussichtsreiches Investment im globalen Genussmittelmarkt.

Aktientipp Home Depot

Aktientipp: Home Depot - Profikunden sind rentabler als Heimwerker

Nächstes Jahr, wenn der amerikanische Baumarktkonzern Home Depot 40 Jahre alt wird, dürfte er zum ersten Mal mehr als 100 Milliarden Dollar umsetzen. Er wäre damit so groß wie die drei Konkurrenten Lowe's, die französische Adeo und die britische Kingfisher zusammen. Mit einer Nettorendite (Reingewinn vom Umsatz) von mehr als acht Prozent ist er zudem im Branchenvergleich hochrentabel.

Drei große Trends treiben das Wachstum von Home Depot an. Der amerikanische Häusermarkt ...

