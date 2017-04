Die skandinavischen Banken weisen in Europa die beste Kapitaldecke auf. Und obwohl die Kreditinstitute gute Ratings aufweisen, sind ihre Aktienkurse gefallen. Experten zufolge liegt das an wählerischen Investoren.

In den Jahren nach der Finanzkrise hatten sich die Aktien der sechs großen nordeuropäischen Banken - Nordea Bank AB, Danske Bank A/S, DNB ASA, Svenska Handelsbanken AB, SEB AB und Swedbank AB - besser entwickelt als die der Konkurrenz. Dahinter standen starke Kapitalpositionen und die Tatsache, dass die Banken kaum mit faulen Krediten zu kämpfen hatten. Doch mit den ehemaligen Bewertungen zu Höchstständen kommen sie nun aus der Mode.

Bei Swedbank und Handelsbanken sind die Kurse seit Dezember so sehr gefallen, dass sie inzwischen zu den Bank-Aktien mit der schlechtesten Entwicklung in Europa gehören - obwohl sie die am besten kapitalisierten Kreditinstitute sind.

Laut Finanzanalyst Mads Thinggaard von Handelsbanken in Kopenhagen verbessern sich die Aussichten für die Branche im Allgemeinen - und das schmälert den relativen Vorteil, den skandinavische Banken lange hatten. "Wir können beobachten, dass die Erwartungen für die Eigenkapitalrenditen europäischer Banken viel schneller steigen als die für die großen nordischen Banken. Von daher könnten sie überholt werden", meint Thinggaard. "Es ...

