Volkswagen will seinen Vertrieb in Deutschland in ein neues Zeitalter führen. Doch das gefällt vielen Händler nicht. Sie befürchten höhere Kosten und den Wegfall ihres Geschäfts. Nur in einem Punkt herrscht Einigkeit.

Volkswagen treibt die Digitalisierung seines Händlernetzes voran. Bis zum Jahr 2020 muss jeder Händler in Deutschland voll digitalisiert sein. Das führt wahrscheinlich zu einer weiteren Ausdünnung des Netzes: Gerade kleinere Betriebe bekommen Probleme wegen steigender Anforderungen von Seiten des Herstellers. VW könnte auch einen eigenen Direktvertrieb über das Internet aufbauen, was für zusätzliche Verärgerung unter den Händlern sorgen würde.

Der VW-Konzern erwartet von seinen Händlern, dass sie sich bis zum Jahr 2020 an der IT-Plattform des Wolfsburger Autoherstellers beteiligen werden. 60 Prozent der Handelsbetriebe und Werkstätten sind schon jetzt dabei. "Wer auf diesen Zug nicht aufspringt, wird den Anschluss verlieren", sagt Thomas Zahn, Leiter des VW-Vertriebs Deutschland, im Gespräch mit dem Handelsblatt. Eine Beteiligung von 60 Prozent sei zu niedrig, in zwei bis drei Jahren sollten alle Händler angeschlossen sein.

Insbesondere kleinere Händler dürften sich schwer damit tun, ihre Betriebe durch und durch zu digitalisieren. "Die größeren Händler sind in der Regel weiter, weil sie eigene IT-Abteilungen oder auch Callcenter haben", bestätigt Zahn. Die Zahl der eigenständigen Händler wird in Deutschland mit großer Wahrscheinlichkeit weiter zurückgehen. Die Digitalisierung werde diese Entwicklung "eher noch beschleunigen".

Die Marke Volkswagen kommt in Deutschland derzeit auf gut 1000 Händler. Vor acht Jahren waren es noch mehr als 1200. Auch außerhalb der VW-Organisation geht es mit den Händlerzahlen weiter bergab. Nach Angaben des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) ist die Zahl der fabrikatsgebundenen Betriebe im vergangenen Jahr ...

