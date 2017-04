Hamburg (ots) -



Deutschland diskutiert im Wahljahr: Was ist deutsch? Was macht unsere Nation wirklich aus? In seinem Buch "Deutschkunde" nähert sich der Journalist Gerhard Waldherr diesen Fragen an und zeigt die Vielfältigkeit und Divergenz, die sich unter der Klammer "Deutschland" vereinen. Entstanden ist ein Einblick in das wirkliche Leben in Deutschland mit all seinen Facetten.



Was bedeutet es, deutsch zu sein? Was macht Deutschland aus? Ist es das, was in den Medien sichtbar wird? Oder ist es nicht vielmehr die Summe jedes einzelnen wirklichen Lebens, die definiert, was ein Land ist? In "Deutschkunde" begibt sich Gerhard Waldherr auf die Suche nach der "deutschen Seele". Von der Nordsee bis zum Bodensee, von Mecklenburg-Vorpommern ins Ruhrgebiet und runter ins tiefste Bayern.



Wer an Deutschland denkt, denkt zunächst an Bier, Fußball, Autos, Leistung und Erfolg. Aber was steckt hinter diesen Klischees? Gerhard Waldherr schaut genau hin. In seinen Geschichten zeigen sich Werte und Tugenden, Gefühle, aber auch Schwierigkeiten und Probleme. Wenn er zum Beispiel beschreibt, was wirklich hinter Deutschlands Fußball-Verrücktheit steckt und wie es hinter den Kulissen des deutschen Fußballs tatsächlich aussieht. Oder wenn er zeigt, wie die Arbeit bei dem Autohersteller Audi für die Mitarbeiter nicht einfach nur ein Job, sondern ein Lebensgefühl ist. Oder wenn er Jugendliche selbst zur Sprache kommen lässt, um die Lebenswelt der Generation Y zu veranschaulichen. Zwischen den Zeilen erfährt der Leser viel über die Bedeutung von Heimat, Zusammengehörigkeitsgefühl, soziale Beziehungen und vieles mehr.



Auf seiner Stadt- und Landtour besucht der Autor Adelige, Autobauer und Bierbrauer, er befragt Werbemacher, Forscher und Ärzte, Fabrikanten, Lehrer, Schüler, Schweinezüchter - und, nicht zu vergessen, Uli Hoeneß. Was er zu hören bekommt, ist vielschichtig und gegensätzlich. Mitunter grandios, oft und nicht immer frei von Abgründen. So wie Deutschland, das man erst anfängt zu verstehen, wenn man Leben, Arbeit und Denken der Menschen ergründet, ihre Tugenden und Werte, Hoffnungen und Wünsche.



Über das Buch: Gerhard Waldherr, "Deutschkunde", 240 Seiten, mit 26 Abbildungen, EUR 30,00 (D) ISBN 978-3-946514-55-8, erschienen März 2017 in der kursbuch.edition, http://www.murmann-verlag.de/deutschkunde.html



Über den Autor: Gerhard Waldherr ist deutscher Journalist. Nach Stationen wie Süddeutsche Zeitung und stern arbeitete er acht Jahre als freier Korrespondent und Buchautor in New York und anschließend zwei Jahre als Weltreporter. Bis er 2006 nach Deutschland zurückkehrte und als Chefreporter bei brand eins nebenher sein zwischenzeitlich abhandengekommenes Heimatland wiederentdeckte. Ein Ergebnis dieses Prozesses ist dieses Buch.



Über die kursbuch.edition: Das Kursbuch ist eine deutsche Kulturzeitschrift, die vier Mal im Jahr erscheint, und in der Autoren aus den unterschiedlichsten Disziplinen Essays zu einem übergeordneten Themenschwerpunkt schreiben. In der kursbuch.edition präsentieren vornehmlich Autorinnen und Autoren des Kursbuchs Arbeiten, die die Perspektivenverschiebung, das Hauptmotiv des Kursbuchs, aufnehmen und es noch einmal - mit mehr Platz und Raum für das Argument - weitertreiben. www.murmann-verlag.de/buecher/alle-buecher/kursbuch-edition.html



