Die Leitlinie für die kommenden Brexit-Verhandlungen steht. In seltener Einigkeit haben die Staats- und Regierungschefs der 27 bleibenden EU-Länder die Strategie am Samstag abgesegnet. Es geht vor allem sehr viel Geld.

Die Staats- und Regierungschefs der 27 bleibenden Länder der Europäischen Union haben am Samstag einstimmig die Leitlinien für die Brexit-Verhandlungen gebilligt. Dies teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk auf Twitter mit. Der Beschluss sei in Rekordzeit von weniger als 15 Minuten beim Sondergipfel in Brüssel getroffen worden, ergänzte EU-Kommissionspräsident ...

