Bonn (ots) - Zum ersten Mal seit zwei Jahren reist Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der Besuch dient der Vorbereitung des diesjährigen G20-Gipfels in Hamburg. Aber auch der Ukraine-Konflikt und der Krieg in Syrien werden Thema beim Arbeitstreffen im russischen Sotchi sein. Die Bundeskanzlerin weiß, eine Lösung der aktuellen Konflikte ist ohne den russischen Präsidenten unmöglich.



Die für 14.30 Uhr angekündigte Pressekonferenz von Merkel und Putin überträgt phoenix live. Bereits um 09.30 Uhr widmet sich das phoenix-Thema "Opposition in Russland" den russischen Protestlern, die gegen Präsident Putin auf die Straße gehen. Welchen Einfluss hat die Opposition in Russland? Und wie hat sich die Stimmung im Land seit dem Terroranschlag in St. Petersburg verändert? Studiogast bei Moderator Thomas Bade ist der russische Journalist Andrey Gurkov.



Um 22.15 Uhr diskutiert Moderation Anke Plättner in der phoenix-Runde "Merkel trifft Putin - Es steht viel auf dem Spiel" den Besuch von Merkel bei Putin. Was ist von dem Treffen zu erwarten? Wie tief sind die Gräben? Zu Gast sind Liana Fix, Körber-Stiftung, Wladimir Kaminer, Schriftsteller, Stefan Kornelius, Süddeutsche Zeitung, und Alexander Rahr, Politikwissenschaftler und Gazprom-Berater.



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de