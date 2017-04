Der Dax erzielte in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch. Wie geht es jetzt weiter? Bewahrheitet sich die Börsenformel "sell in may and go away?" Kommende Woche stehen zudem viele Firmenbilanzen und Wirtschaftsdaten auf dem Plan. Worauf Anleger sonst noch achten müssen, erklärt der ehemalige Chef-Volkswirt der Schweizer Credit Suisse,...

Den vollständigen Artikel lesen ...