Am Montag stieg der DAX auf ein höheres Niveau und ließ zwei weitere Allzeithochs folgen. Steigen die Notierungen auch in der nächsten Woche an? Lesen Sie in dieser Ausgabe die aktuellen Analysen zum DAX, Deutsche Bank, BMW, Deutsche Telekom, Deutsche Post, Nordex, Bilfinger, Nasdaq, Gold.

der DAX schloss zum Ende der 17. Kalenderwoche bei 12438 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12049 Punkten schloss der Index in der Woche vom 24. bis 28. April um 389 Zähler oder um 3,2 Prozent höher. Ausgelöst durch das Ergebnis der ersten Wahlrunde in Frankreich erhielten die Aktienmärkte Europas einen deutlichen Schub nach oben, der beim DAX dazu führte, dass von Montag bis Mittwoch jeweils ein neues Allzeithoch bis 12486 Punkte markiert wurde. Ab der Wochenmitte stagnierte der Index auf dem höheren Niveau, ohne dass aber Abwärtsdruck aufkam. Neben den politischen Ereignissen, vor allem der zweiten Wahlrunde Frankreichs am Sonntag in einer Woche, stehen die Unternehmensberichte im Vordergrund.

Der DAX notiere zuletzt fast regungslos im Bereich von 12450 Punkten. Es sehe derzeit alles nach einem langweiligen Freitagshandel aus. Wie zuvor schon erwähnt, dürfte der DAX unter 12460 Punkten weiter schwächer notieren. Unter dieser Marke laute das ...

