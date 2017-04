Seit Mitte Februar dieses Jahres, ist die Gerry Weber Aktie kontinuierlich steigend. Dabei korrigierte sie immer nur leicht in Short-Richtung. Auch jetzt befindet sich die Aktie wieder in einer kleinen Korrekturphase. Dabei ist sie bisher von 14.30 Euro auf 13.40 Euro gefallen. Eine Wiederaufnahme der Trendrichtung in der kommenden KW 18 ist jedoch wahrscheinlich. Das Potenzial, um bis zur 14.70 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...