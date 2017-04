BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP will den in- und ausländischen Versandhandel mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln in Deutschland nicht verbieten. Aber sie verlangt einen fairen Ausgleich mit ortsgebundenen Apotheken. Wie der Parteitag am Sonntag in Berlin weiter beschloss, wollen sich die Liberalen zur Stärkung der Apotheken vor Ort dafür einsetzen, dass besondere Leistungen wie individuelle Beratung abgerechnet werden können. Auch ein Sicherstellungszuschlag für Apotheken an abgelegenen Standorten sollte möglich sein sowie angemessene Honorare für Notdienste.

Durch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom Oktober vergangenen Jahres, wonach sich ausländische Apotheken nicht an die in Deutschland geltende Preisbindung halten müssen, ist eine Wettbewerbsverzerrung entstanden zulasten der deutschen Vor-Ort-Apotheke. Deutsche Apotheken machen kaum Umsätze durch den Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Arzneien./rm/ll/DP/he

