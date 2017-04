Wirtschaftsforscher der Universität Zürich und FehrAdvice & Partners untersuchten knapp 60 börsenotierte Unternehmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich nach leistungsgerechter Manager-Vergütung - das Ergebnis ist ernüchternd. "In den untersuchten Märkten existiert keine systematische Verbindung zwischen Vergütung und Leistung - eine "Pay for ...

Den vollständigen Artikel lesen ...