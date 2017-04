Straubing (ots) - De Maiziére ist einer der engsten Vertrauten Merkels. Er würde mit einem solchen Vorstoß nicht an die Öffentlichkeit gehen, wenn er ihn nicht zuvor mit Merkel abgesprochen hätte. Es handelt sich bei dem scheinbaren Rechtsschwenk um den Versuch, die rechte Flanke der Partei zu stärken, Wähler wieder einzufangen, die zur AfD übergelaufen sind, und andere, die zwischen Union und der selbsternannten Alternative hin- und hergerissen sind, an sich zu binden. Es ist also ein durchsichtiges Wahlkampfmanöver und über weite Strecken eine Aneinanderreihung von Selbstverständlichkeiten. Das sollte man zumindest meinen.



