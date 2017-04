Düsseldorf (ots) - von Gregor Mayntz



Mehr Doppelpässe für die erste, aber weniger für die dritte Generation. Mehr Freiheit zur Gestaltung des eigenen Lebens, aber Impfpflicht für alle Kinder bis 14. Mehr Bereitschaft zur Übernahme von Regierungsverantwortung, aber ohne Mehrheitsbeschaffer eines christlich-liberalen oder sozialliberalen Lagers sein zu wollen. Das sind einige der Leitplanken, die eine selbstbewusste, diskussionsfreudige, aber nicht mehr gegen ihre eigenen Leute intrigierende FDP bei ihrem Parteitag an den Rändern jenes Weges aufgestellt hat, der sie nach vier Jahren zurück in den Bundestag bringen soll. Andere Parteien stellen in ihren Programmen die soziale Gerechtigkeit als Voraussetzung für die Würde des Menschen in den Mittelpunkt, verwechseln sie allerdings zu oft mit lähmender Bevormundung. Die FDP macht die Würde des Einzelnen vor allem daran fest, welche Chancen er hat, von seinem Einsatz, seinen Talenten und Ideen gut leben zu können. Im Wahljahr ist das eine klare Alternative für Deutschland.



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621