von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag Der positive Effekt ist größer als erwartet. Wegen des Verkaufs des Kabelgeschäfts an die dänische NKT Cables blieb beim Schweizer Industriekonzern ABB nach dem ersten Quartal deutlich mehr Gewinn in der Kasse als von Analysten erwartet. Mit 724 Millionen Dollar verdiente ABB 45 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...