FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA XS0251226154 DEXIA CL 06/21 FLRMTN 0.000 %

L3XA XFRA BRELETACNPB7 CENTRAIS EL.BR.ELET.PFD B 0.469 EUR

ELPA XFRA BRCPLEACNPB9 CIA PARANAENSE EN. PFD B 0.311 EUR

FXM XFRA BRBRAPACNPR2 BRADESPAR S.A. PFD 0.135 EUR

FXMA XFRA BRBRAPACNOR5 BRADESPAR S.A. 0.123 EUR

EAI XFRA BE0003797140 GBL SA 2.930 EUR

1NBA XFRA BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.000 EUR

O3P XFRA AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG 2.000 EUR

MYM XFRA AT0000938204 MAYR-MELNHOF KARTON 3.000 EUR

1C5 XFRA US1746101054 CITIZENS FINL GROUP DL-01 0.128 EUR

1H6 XFRA MHY3262R1009 HOEGH LNG PARTNERS UTS 0.393 EUR

ASJA XFRA ID1000122807 PT ASTRA INTL TBK RP 50 0.008 EUR

XFRA DE000NLB68E2 NORDLB PORTFOLIO4 04/12 0.000 %

XFRA DE000NLB68C6 NORDLB PORTFOLIO2 04/12 0.000 %

XFRA DE000NLB68D4 NORDLB PORTFOLIO3 04/12 0.000 %

3OY1 XFRA IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA 0.093 EUR

XFRA XS1438529890 AG F.UMSATZF. 16/17FLRMTN

351 XFRA US03673L1035 ANTERO MIDSTR.PART.LP UTS 0.275 EUR

4R6 XFRA SE0007665823 RESURS HOLDING AB 0.311 EUR

D8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.353 EUR

7SB XFRA NO0010739402 SKANDIABANKEN ASA 0.161 EUR

A9W1 XFRA SG1BI7000000 SIIC ENVIRONM. HLDS 0.007 EUR

A44 XFRA ES0105046009 AENA S.A. EO 10 3.830 EUR

0I6 XFRA IT0003188064 BANCA IFIS S.P.A. EO 1 0.820 EUR

169 XFRA IT0001006128 AEROPORTO GUG.MARCO.D.BO. 0.277 EUR

4QT1 XFRA SE0007074281 HEXPOL AB B 0.493 EUR