FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MRK XETR DE0006599905 MERCK KGAA O.N. 1.200 EUR

O3P XETR AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG 2.000 EUR

1NBA XETR BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.000 EUR

AOF XETR DE0005104400 ATOSS SOFTWARE AG 1.160 EUR

VVU XETR FR0000127771 VIVENDI S.A. INH. EO 5,5 0.400 EUR

DPW XETR DE0005552004 DEUTSCHE POST AG NA O.N. 1.050 EUR