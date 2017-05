Die Intel Corp. Aktie ist im US 30 Index gelistet. Seit einigen Monaten pendelt der Wert in einem Gleichgewicht vom Preis 38.30 USD an der oberen Range, bis runter zum Preis von etwa 34 USD. Innerhalb dieser Range hat der Kurs nun wieder einen frischen Aufwärtstrend gebildet, welcher mittels eines Gaps am letzten Freitag korrigierte. Ausschlaggebend für dieses Gap waren höchstwahrscheinlich ...

