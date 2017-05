Finanzmonitor: Ihr LOYS Global L/S Fonds will Anlegern ein defensives Investment bieten. Wie funktioniert Ihr Ansatz? Ufuk Boydak: Wir bei LOYS haben uns im Bereich der Aktienselektion über zwölf Jahre einen Namen gemacht. Die Auswahl guter Unternehmen und attraktiv bewerteter Aktien ist Kern unserer Investment-Produkte. Da liegt es nahe, diese Stärken auch für ein defensives Produkt einzusetzen. Beim LOYS Global L/S investieren wir in Aktien mit einem Schwerpunkt auf Industrieländer, sichern aber einen Teil des Portfolios ab, um für unsere Kunden ein defensives Risikoprofil zu erreichen. Kern unseres Ansatzes bleibt es aber, gute Unternehmen zu identifizieren, die ihre jeweilige Benchmark outperformen. Bei steigenden Notierungen partizipieren wir also an den Renditen der Aktien und bei einem fallenden Gesamtmarkt erzielen wir Renditen aus der Absicherung. Finanzmonitor: Wie grenzen Sie sich von Multi-Asset-Ansätzen ab, die ebenfalls ein defensives Investment versprechen? Boydak: Unser Produkt ist damit nicht vergleichbar. Der Multi-Asset-Gedanke geht davon aus, dass es zwischen unterschiedlichen Anlageklassen Diversifikationseffekte gibt. Dies stimmt häufig nur während ruhiger Marktphasen. In schwierigen Zeiten steigt die Korrelation oft, das heißt, eigentlich gegenläufige Asset-Klassen wie z. B. Renten und Aktien bewegen sich in dieselbe Richtung. Ein Phänomen, das wir in letzter Zeit häufig sehen. Bei uns ist das anders. Wir sichern Aktien mit Aktien ab und müssen uns über Korrelationen keine großen Sorgen machen. Natürlich kann es bei Einzelwerten immer auch zu größeren Kursverlusten kommen, doch liegt unser Netto-Aktien-Exposure zwischen zwanzig und vierzig Prozent und damit in einem Bereich, in dem sich Verluste ...

