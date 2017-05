TOKIO/SYDNEY (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Tokio und Sydney sind bei einem schwachen Handelsvolumen mit Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. In Tokio waren es besonders die Elektronik-Konzerne, die nach Geschäftszahlen zulegten, während in Australien die Banken auf der Einkaufsliste der Investoren standen. Die meisten Ländern der Region haben ein langes Feiertagswochenende und die Börsen in Schanghai, Hongkong und Südkorea blieben am Montag wegen des Tags der Arbeit geschlossen.

An der Tokioter Börse legte der Nikkei-225-Index um 0,6 Prozent auf 19.310 Punkte zu. Marktteilnehmer sagten, dass Volumen sei unterdurchschnittlich schwach gewesen. Zwar habe es einzelne sporadische Käufe nach den Quaralsergebnissen gegeben, doch dem Markt habe eine klare Richtung gefehlt. Sie verwiesen zum einen auf die Zurückhaltung vor der entscheidenden Stichwahl am Sonntag in Frankreich bei der Präsidentschaftswahl. Zum anderen wird am Montag und Dienstag zwar in Tokio gehandelt, doch dann bleibt die Börse den Rest der Woche wegen einer Reihe von Feiertagen, der sogenannten "Golden Week", geschlossen.

Es sehe aber so aus, als habe sich der Nikkei-225-Index den Boden über 19.000 wieder erobert und sollte der sozialliberale Emmanuel Macron die Wahl in Frankreich gewinnen, dann könnte eine Erleichterungsrally für weitere Kursgewinne sorgen, sagte ein Händler.

Tokyo Electron und Fujitsu gesucht

Besonders gefragt waren in Tokio die Aktien von Tokyo Electron, die auf ein neues 16-Jahreshoch kletterten. Tokyo Electron, die Maschinen für die Halbleiterindustrie und die Fertigung von Flachbildschirmen herstellt, berichtete für das abgelaufene Geschäftsjahr per Ende März ein Umsatzwachstum von 20 Prozent und einen Gewinnsprung von 48 Prozent. Tokyo Electron erklärte, unter anderem treibe das Internet der Dinge die Nachfrage nach Rechenzentren. Der Aktienkurs von Tokyo Electron schloss mit einem Kursplus von 13,3 Prozent.

Die Aktie von Fujitsu gewann 8,4 Prozent und kletterte auf ein Zweijahreshoch. Der Konzern, der Produkte und Dienstleistungen für Telekommunikation, Halbleiter und Netzwerke anbietet, berichtete zwar für das vergangene Geschäftsjahr wegen des starken Yen nur ein moderates Umsatzplus von 2 Prozent, zeigte sich aber für die künftige Entwicklung zuversichtlich. Der Wechsel beim Geschäftsmodell zahle sich aus und gleiche die Restrukturierungskosten, die in den vergangenen Jahren belastet haben, mehr als aus, erklärte Fujitsu. Für das laufende Geschäftsjahr stellte der Konzern ein Wachstum beim Nettogewinn von 64 Prozent in Aussicht.

Neben den Geschäftsergebnissen profitierte der Tokioter Aktienmarkt aber auch von einem schwächeren Yen. Der US-Dollar gewann auf 111,88 Yen und stieg damit auf ein Vierwochenhoch. Am Freitag zeigte sich der Greenback zum Börsenschluss in Tokio bei 111.37 Yen. Masayuki Kubota, Chefstratege bei dem Online-Brokerhaus Rakuten Securities, sagte, die Anleger dürften die US-Konjunkturdaten als Leitfaden für die kurzfristige Entwicklung des Yen betrachten. Am Montag werden in den USA die persönliche Ausgaben und Einkommen für den Monat März veröffentlicht. Der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) ist dabei das von der Notenbank Fed favorisierte Preismaß bei der Inflationsbestimmung.

"Die Leute glauben noch nicht, dass die US-Wirtschaft ihren Höhepunkt erreicht hat. Wenn sich das ändert, dann wird der Dollar fallen", schätzt Kubota.

Börse in Australien setzt Aufwärtstrend fort

Dank einer guten Nachfrage nach Bankenwerten im Vorfeld der Berichtssaison legte die Börse in Sydney den siebten Handelstag in Folge zu und verabschiedete sich auf Zweijahreshoch aus dem Tag. Nach einem Schlussendspurt gewann der S&P/ASX-200-Index 0,6 Prozent auf 5.956,4 Punkten. Das ist der höchste Stand zur Schlussglocke seit April 2015. Zwar sorgten sich einige Anleger immer noch um die Kapitalbedürfnisse der Banken und den Wohnungsmarkt in Australien, allerdings rechnen sie damit, dass die Banken von einer geringen Anzahl notleidender Kredite profitiert haben dürften.

Westpac Banking, die in der nächsten Woche Geschäftszahlen präsentiert, gewann 0,7 Prozent und die Australia and New Zealand Banking Group sah ein Kursplus von 0,6 Prozent. Die Commonwealth Bank of Australia hinkte mit einem Aufschlag von 0,1 Prozent den Wettbewerbern hinterher. Die Investmentbank Macquarie legte um 1,2 Prozent zu. "Die Investoren erwarten solide Ergebnisse, die durch niedrige Forderungsausfälle und Kostenkontrolle unterstützt werden", sagte Ric Spooner von CMC Markets in Sydney.

