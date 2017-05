Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) meldete für das erste Quartal 2017 bei einem Umsatz von

1,39 Milliarden USD einen Nettoverlust in Höhe von 448 Millionen USD

bzw. einen Verlust in Höhe von 0,45 USD je Aktie, und einen nicht

GAAP-konformen Nettoverlust von 318 Millionen USD vor

Ergebnisbelastungen und -gutschriften (0,32 USD nicht GAAP-konformer

Verlust je Aktie).



Schwerpunkte des ersten Quartals 2017



- Der in betrieblichen Aktivitäten verwendete Netto-Cashflow

betrug

179 Millionen USD.

- Die operativen Margen verbesserten sich sequenziell um 166

Basispunkte mit Zunahmen von 123 %.

- Die Joint-Venture-Vereinbarung OneStimSM mit Schlumberger wurde

getroffen.

- Sechs Fertigungsanlagen wurden geschlossen und

- Weatherford erhielt die Auszeichnung mit dem Spotlight New

Technology Award von der Offshore Technology Conference 2017 für

unser RFID-gestütztes Stimulationssystem AutoFrac®.



Mark A. McCollum, President und Chief Executive Officer,

kommentierte: "Für mich ist es eine Ehre, dass ich die Möglichkeit

zur Leitung von Weatherford habe - einem Unternehmen mit einem

Renommee für herausragende Technologien und partnerschaftlichen

Kundenbeziehungen, einer starken globalen Marktpräsenz und einer

hochkarätigen und vielfältigen Belegschaft. Aufbauend auf einer

breiten Basis von Chancen freue ich mich darauf, unser Unternehmen zu

lenken, damit es sein volles Potenzial erreichen kann."



"In unserem nächsten Unternehmenskapitel wollen wir uns intensiv

auf Ausführungs- und Verfahrensdisziplin fokussieren, die uns als

Ecksteine für verbesserte Rentabilität und Ertragsstärke dienen

werden. Während wir aus dem schlimmsten Abschwung in der

Ölförderungsbranche hervorgehen, ist dies einer der wichtigsten

Zeiträume für Zusammenarbeit sowohl innerhalb unseres gesamten

Unternehmens als auch mit unseren Kunden, um damit unsere

Verpflichtung zu unterstreichen, ein verlässlicher Geschäftspartner

für die von uns unterstützten Organisationen zu sein. Dabei lassen

wir uns von unseren zentralen Unternehmenswerten leiten, zu denen

Ethik, Integrität und Verantwortlichkeit zählen, und nehmen die

Herausforderung an, dauerhaft größere Werte für unsere Kunden und

unsere Aktionäre zu schaffen."



Drei

Veränderung

Monate

zum

(In Millionen, 31.3.2017 31.12.2016

31.3.2016 Sequenziell Im

außer Beträge

Jahres-

je Aktie)

vergleich

Gesamt-ergebnis

Segmente

Umsatz $ 1.386

$ 1.406 $ 1.585 (1) % (13)

%

Segment- $ (52)

$ (76) $ (157) 32 % 67

%

Betriebs-

verlust

Segment- (3,8) %

(5,4) % (9,9) % 166 bps 615

bps

Betriebs-marge

Bereinigter $ (52)

$ (76) $ (105) 32 % 50

%

Segment-

Betriebs-

verlust *

Bereinigte (3,8) %

(5,4) % (6,6) % 166 bps 285

bps

Segment-

Betriebs-marge

*

Bereinigte

123 % 27 %

Segment-

Zunahmen **

Nettoverlust $ (448)

$ (549) $ (498) 18 % 10

%

Bereinigter $ (318)

$ (303) $ (239) (5) % (33)

%

Nettoverlust*

Verwässerter $ (0,45)

$ (0,59) $ (0,61) 24 % 26

%

Verlust je

Aktie

Bereinigter $ (0,32)

$ (0,32) $ (0,29) - % (10)

%

verwässerter

Verlust je

Aktie *

* Bereinigter

Segment-Betriebsverlust,

Bereinigte

Segment-Betriebsmarge,

Bereinigter Nettoverlust

und Bereinigter

verwässerter Verlust je

Aktie, die hier und an

anderer Stelle in dieser

Einreichung genannt

werden, sind nicht

GAAP-konforme Kennzahlen

und schließen die

Belastungen auf den

Zubair-Altvertrag aus dem

ersten Quartal 2016 aus.

** Bereinigte

Segment-Zunahmen, die

hier und an anderer

Stelle in dieser

Pressemitteilung genannt

werden, wurden mithilfe

der Veränderung des

bereinigten

Segment-Betriebsverlustes

gegenüber der Veränderung

des Umsatzes kalkuliert.



McCollum führte weiter aus: "Unser kürzlich angekündigtes

Joint-Venture mit Schlumberger unter der Bezeichnung OneStimSM wird

ein umfassendes Portfolio für mehrstufige Fertigstellungen an Land in

Nordamerika bieten, in Kombination mit einer der größten

hydraulischen Fracturing-Flotten der Branche, um die Entwicklung von

unkonventionellen Ressourcengebieten in den Märkten an Land in den

Vereinigten Staaten und Kanada voranzubringen. Diese Vereinbarung

ermöglicht uns, einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Verbesserung

unserer Bilanz und zur Stärkung unserer Erträge zu gehen. Sie

unterstreicht auch unser Engagement, strategische Partnerschaften zu

etablieren und Ressourcen und Fähigkeiten zu teilen, damit wir neue

Technologien entwickeln und eine kritische Masse an Kapazitäten als

Methode erreichen, um unseren Kunden die niedrigsten Kosten pro

Barrel bieten zu können."



"Die Verbesserung und Stärkung unserer Bilanz wird für uns höchste

Priorität haben. Durch ein diszipliniertes Kostenmanagement

optimieren wir weiterhin konsequent unsere Betriebsabläufe und werden

so zu einem effizienteren Unternehmen mit schlanker

Organisationsstruktur. Dazu gehört auch der Abschluss des

Joint-Ventures OneStim und die Veräußerung unseres Geschäftszweigs

Bohranlagen an Land. Die Bereitstellung von höherer Servicequalität

und Zuverlässigkeit wird unserem Unternehmen einen soliden Weg ebnen,

um langfristige Ertragskraft abzusichern. Eine höhere Ertragskraft

wird wiederum den Cashflow ankurbeln und ein stärkerer Cashflow wird

unsere Bilanz verbessern. Wir sind uns der Verantwortung bewusst,

gute Haushalter zu sein, und wissen, dass noch Arbeit vor uns liegt,

um das in uns gesetzte Vertrauen zu verdienen und weiter aufzubauen.

Wir sind fest entschlossen, unsere Erträge auf sinnvolle Weise zu

verbessern und den Wert für die Aktionäre zu steigern."



Ergebnisse des ersten Quartals 2017



Der Umsatz des ersten Quartals 2017 lag bei 1,39 Milliarden USD im

Vergleich zu 1,41 Milliarden USD im vierten Quartal 2016. Dies

entspricht einem Rückgang von 1 % und lag 13 % niedriger als der

Umsatz in Höhe von 1,59 Milliarden USD, der im ersten Quartal 2016

gemeldet wurde. Der Umsatz in Nordamerika stieg um 1 % trotz der

Stilllegung des Hochdruckfördergeschäfts in den Vereinigten Staaten.

Der internationale Umsatz verringerte sich um 2 % und der Umsatz bei

Bohranlagen an Land ging sequenziell um 6 % zurück.



Der Nettoverlust für das erste Quartal 2017 lag bei 448 Millionen

USD (verwässerter Nettoverlust von 0,45 USD je Aktie) gegenüber einem

Verlust von 549 Millionen USD im vierten Quartal 2016 (verwässerter

Nettoverlust von 0,59 USD je Aktie) und einem Verlust von 498

Millionen USD im ersten Quartal des Vorjahres (verwässerter

Nettoverlust von 0,61 USD je Aktie).



Der bereinigte nicht GAAP-konforme Nettoverlust lag im ersten

Quartal 2017 bei 318 Millionen USD (nicht GAAP-konformer verwässerter

Nettoverlust von 0,32 USD je Aktie) im Vergleich zu einem nicht

GAAP-konformen Verlust in Höhe von 303 Millionen USD im vierten

Quartal 2016 (nicht GAAP-konformer verwässerter Nettoverlust von 0,32

USD je Aktie) und einem nicht GAAP-konformen Verlust von 239

Millionen USD im ersten Quartal des Vorjahres (nicht GAAP-konformer

verwässerter Nettoverlust von 0,29 USD je Aktie).



Die Kosten nach Steuern in Höhe von 130 Millionen USD, abzüglich

Gutschriften, setzen sich für das erste Quartal wie folgt zusammen:



- 69 Millionen USD für Abfindungszahlungen und

Restrukturierungskosten;

- 62 Millionen USD Aufwendungen im Zusammenhang mit der

Marktpreisanpassung unserer ausstehenden Optionsscheine und

- 1 Million USD Einnahmen aus sonstigen Aufwendungen und

Gutschriften.



Die Segment-Betriebsmargen verbesserten sich sequenziell um 166

Basispunkte, da die Zahl der Bohranlagen und die Aktivitäten aufgrund

der fortgesetzten Erholung in Nordamerika gestiegen sind. Künstliche

Fördersysteme, Fertigstellung, Bohrdienstleistungen und

Wireline-Dienste kurbelten die Margenverbesserungen an. Im

Jahresvergleich verbesserten sich die Segment-Betriebsmarge und die

bereinigte Segment-Betriebsmarge um 615 Basispunkte bzw. 285

Basispunkte, aufgrund von reduzierten Betriebsausgaben durch die

Stilllegung unseres Geschäftsbereichs Hochdruckförderung in

Nordamerika, durch die Realisierung von Einsparungen aus unseren

Kostenreduzierungsmaßnahmen und durch die gesteigerten

Geschäftsaktivitäten in Nordamerika.



Cashflow und Finanzkennzahlen



Der in betrieblichen Aktivitäten verwendete Netto-Cashflow betrug

179 Millionen USD im ersten Quartal 2017, einschließlich 144

Millionen USD Zinszahlungen für Darlehen, 43 Millionen USD barwerte

Abfindungs- und Restrukturierungskosten sowie 30 Millionen USD

Rechts- und Vergleichskosten mit der SEC, die zum Teil durch

Reduzierungen in den Umlaufkapitalsalden von insgesamt 3 Millionen

USD kompensiert wurden. Investitionsaufwendungen in Höhe von 40

Millionen USD verringerten sich um 28 Millionen USD bzw. um

sequenziell 41 % und sanken gegenüber dem selben Quartal des

Vorjahres um 3 Millionen USD bzw. 7 %. Im Januar 2017 erwarben wir

bestimmte Leasing-Ausrüstungen, die in unserem

Hochdruckfördergeschäft in Nordamerika eingesetzt wird, für einen

Gesamtbetrag von 240 Millionen USD. Dieser Betrag wird nach Abschluss

der Transaktion in das Joint-Venture OneStim SM eingebracht werden.

Zum 31. März 2017 haben wir die Anforderungen unserer

Finanzkennzahlen gemäß der Definition unserer revolvierenden und

langfristigen Kreditfazilitäten weiterhin erfüllt. Auf Basis unserer

derzeitigen finanziellen Prognosen gehen wir davon aus, dass wir

diese Finanzkennzahlen auch im verbleibenden Jahr 2017 erfüllen

werden.



Schwerpunkte der Regionen und Segmente



Nordamerika



Drei Veränderung

Monate

zum

(In Millionen) 31.3.2017 31.12.2016 31.3.2016

Sequenziell Im



Jahres-vergleich

Nord-amerika

Umsatz $ 490 $ 485

$ 543 1 % (10) %

Segment- $ (18) $ (58)

$ (128) 68 % 86 %

Betriebs-verlust

Segment- (3,7) % (11,9) %

(23,6) % 811 bps 1.990 bps

Betriebs-marge



Der Umsatz des ersten Quartals lag mit 490 Millionen USD um 5

Millionen USD bzw. sequenziell um 1 % höher und um 53 Millionen USD

bzw. 10 % niedriger als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Ohne

Berücksichtigung der Auswirkung des Hochdruckfördergeschäfts in den

USA verbesserten sich die Umsätze sequenziell um 16 %, während sich

die Umsätze im Jahresvergleich um 7 % verbesserten. Der Anstieg des

sequenziellen Umsatzes in der Region ist auf die Erhöhung der

durchschnittlichen Anzahl von Bohranlagen von 63 % in Kanada und 26 %

in den USA zurückzuführen, die sich auf die meisten unserer

Produktlinien positiv auswirkte. Der Segment-Betriebsverlust im

ersten Quartal verbesserte sich sequenziell um 40 Millionen USD auf

einen Verlust von 18 Millionen USD (-3,7 % Marge). Gegenüber der

Vergleichsperiode des Vorjahres verbesserte sich der

Segment-Betriebsverlust im ersten Quartal um 86 %. Die Verbesserung

der Betriebserträge ist auf reduzierte Betriebsaufwendungen

zurückzuführen, die sich aus der Stilllegung unseres

Hochdruckfördergeschäfts und aus Einsparungen durch

Kostensenkungsmaßnahmen ergeben haben.



Zu den operativen Erfolgen in Nordamerika im ersten Quartal zählen

u. a.:



- Im Fördergebiet Eagle Ford Shale ermöglichte das HEL-System

(hostile-environment-logging; Bohrlochgeophysik in ungünstigen

Umgebungen) von Weatherford eine störungsfreie Bohrung von 57

Bohrlöchern, was mehr als 1 Million USD einsparte. Der Betreiber

hatte vorher MWD-Systemausfälle (measurement-while-drilling;

Messung während des Bohrvorgangs) aufgrund von hohen

Bohrlochtemperaturen im Förderfeld erfahren müssen. Ein

durchschnittlicher MWD-Systemausfall verursachte 24 Stunden

Ausfallzeit (nonproductive time; NPT), die mit rund 75.000 USD pro

Vorfall beziffert wird. Um die NPT-Zeit zu reduzieren, beauftragte

der Betreiber Weatherford mit dem Einsatz ihres HEL-Systems, das

darauf ausgelegt ist, die Leistung in Umgebungen mit Hochtemperatur

sicherzustellen.

- In den letzten fünf Jahren hat Weatherford zahlreiche Bohrungen für

einen Fördergiganten in der Tiefsee im Golf von Mexiko

abgeschlossen und dazu die TerraForm® Openhole-Packer eingesetzt.

Mithilfe der TerraForm-Packer wird eine sichere und

vorschriftenkonforme Bohrungsintegrität des offenen Bohrlochs

erreicht und die Notwendigkeit der Ummantelung, Zementierung,

Perforation sowie weitere Kosten im Zusammenhang mit der

Fertigstellung von verrohrten Bohranlagen werden eliminiert. Die

geschätzten Einsparungen, die durch den Einsatz von

TerraForm-Packers erreicht werden, belaufen sich auf 15 bis 20

Millionen USD pro Bohranlage. Aufgrund dieser hervorragenden

Erfolgsbilanz hat der Kunde in jüngster Zeit 25 weitere

TerraForm-Packer zur Verwendung in diesem Förderfeld bestellt.

- Weatherford hat den Zuschlag für einen Auftrag mit mehr als 40

Pumpen-Einheiten für einen Betreiber in Westkanada erhalten und

ersetzt damit den bisher etablierten Lieferanten für

Fördersystemantriebe in diesem Förderfeld. Der Einsatz hat begonnen

und 20 Einheiten wurden im ersten Quartal geliefert.



Internationale Geschäftstätigkeiten



Drei

Veränderung

Monate

zum

(In Millionen) 31.3.2017

31.12.2016 31.3.2016 Sequenziell Im



Jahres-vergleich

Internationale

Geschäfts-tätigkeiten

Umsatz $ 807

$ 827 $ 923 (2) %

(13) %

Segment- $ (4)

$ 7 $ (3) (175) %

(33) %

Betriebs-ergebnis

(Verlust)

Bereinigtes $ (4)

$ 7 $ 49 (175) %

(109) %

Segment-Betriebs-ergebnis

(Verlust) *

Bereinigte Segment- (0,5) %

0,7 % 5,4 % (122) bps

(588) bps

Betriebs-marge *

* Das bereinigte

Segment-Betriebsergebnis

(Verlust) und die

bereinigte

Segment-Betriebsmarge,

die hier und an anderer

Stelle in dieser

Einreichung genannt

werden, sind nicht

GAAP-konforme Kennzahlen

und beinhalten nicht die

Belastungen des ersten

Quartals 2016 aus dem

Zubair-Altvertrag.



Der Umsatz des ersten Quartals in Höhe von 807 Millionen USD

verringerte sich sequenziell um 2 % und im Jahresvergleich um 13 %.

Der Betriebsverlust des ersten Quartals lag bei 4 Millionen USD (-0,5

% Marge) und verringerte sich von einem Betriebsergebnis von 7

Millionen USD (0,7 % Marge) im vorherigen Quartal. Der

Betriebsverlust des ersten Quartals verschlechterte sich um 1 Million

USD im Jahresvergleich und der bereinigte Segment-Betriebsverlust des

ersten Quartals, der die Auswirkungen des Zubair-Altvertrags im Jahr

2016 nicht umfasste, verschlechterte sich um 53 Millionen USD im

Jahresvergleich.



- Lateinamerika



Der Umsatz des ersten Quartals war mit 242 Millionen USD um 8

Millionen USD bzw. sequenziell um 3 % niedriger und im Vergleich zum

selben Quartal des Vorjahres lag er um 63 Millionen USD bzw. um 21 %

niedriger. Das Betriebsergebnis von 9 Millionen USD (3,8 % Marge)

stieg sequenziell um 3 Millionen USD, war jedoch 80 % geringer

gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres. Der Umsatzrückgang

lässt sich im Wesentlichen auf verminderte Aktivitäten in Kombination

mit Projektverzögerungen in Argentinien zurückführen. Sie ergaben

sich aus einer Änderung in der Vergütungsstruktur für

gewerkschaftsgebundene Angestellte, was zum Teil durch erhöhte

Aktivitäten in Kolumbien, das von einer wachsenden Zahl der

operierenden Bohranlagen profitierte, kompensiert wurde. Trotz dieser

Umsatzverringerung verbesserten sich die Betriebsmargen, was zum

größten Teil auf einen günstigen Produktlinienmix unter Führung von

Well Construction und Secure Drilling Services zurückzuführen ist.



Zu den operativen Erfolgen in Lateinamerika im ersten Quartal

gehören u. a.:



- Weatherford gewann einen 30-monatigen Vertrag über 178 Millionen

USD, um integrierte Dienste in Flachwasserzonen in Mexiko

bereitzustellen. Der Vertragsumfang beinhaltet zahlreiche

Produktlinien, Technologien und Kapazitäten, unter anderem Secure

Drilling Services, Tubular Running Services, Wireline, Drilling

Services, Surface Logging Systems, Drilling Fluids und Reservoir

Solutions. Die alle Produktlinien und Drittparteien übergreifende

Planung, Land-Logistik und Durchführung wird von Weatherfords

Produktbereich Integrated Services and Projects gesteuert.

- Durch die Installation des Mehrphasen-Messsystems Red Eye®

optimierte ein Betreiber in Kolumbien sein Bohrungstestverfahren

und konnte die Menge der erforderlichen Verdünnungsmittel um 70 %

verringern, während gleichzeitig die Testhäufigkeit pro Monat

gesteigert werden konnte. Diese Veränderung hat dem Betreiber eine

Personalreduzierung im Verhältnis 10 zu 1 ermöglicht und

schätzungsweise 10 Millionen USD jährlich eingespart.

- Europa/Afrika südlich der Sahara/Russland



Der Umsatz des ersten Quartals in Höhe von 244 Millionen USD stieg

um 30 Millionen USD bzw. 14 % sequenziell und fiel im Vergleich zum

selben Quartal des Vorjahres 13 Millionen USD bzw. 5 % niedriger aus.

Der Betriebsverlust von 10 Millionen USD (-4,1 % Marge) erhöhte sich

von einem Betriebsverlust von 8 Millionen USD (-4,0 % Marge)

sequenziell und erhöhte sich von einem Betriebsverlust von 1 Million

USD (-0,4 % Marge) im Jahresvergleich. Die sequenziellen Umsätze

stiegen aufgrund von margenschwachen Produktverkäufen in Afrika

südlich der Sahara und Europa, was zum Teil durch niedrigere

saisonale Aktivitäten auf dem norwegischen Festlandsockel und

Regionen von Russland ausgeglichen wurde. Der Anstieg des

sequenziellen Betriebsverlustes wurde hauptsächlich von höheren

Kosten in Russland angetrieben, die aufgrund der Vorbereitungen auf

einen erwarteten saisonalen Aufschwung im Aktivitätsniveau im zweiten

Quartal anfielen.



Zu den operativen Erfolgen in Europa/Afrika südlich der

Sahara/Russland im ersten Quartal gehören u. a.:



- Bei der Fertigstellung einer Tiefseeanlage in der Nordsee wurde

mithilfe des RFID-gestützten Reservoir-Isolationsventils von

Weatherford die Notwendigkeit einer Zwischenfertigstellung

überflüssig gemacht, was die Bohranlagenzeit um 24 bis 36 Stunden

verkürzt und hohe Risiken in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und

Umwelt (HSE-Risiken) verringert.

- Im Januar 2017 zeichnete Gazprom Neft Orenberg Weatherford als

Bestes Dienstleistungsunternehmen 2016 aus. Dienstleister wurden

anhand mehrerer Leistungsindikatoren bewertet, zu denen technische

Parameter, Servicequalität und NPT gehörten. Weatherford erhielt

die Auszeichnung aufgrund seiner hohen HSE-Standards, garantierten

Servicequalität und Zuverlässigkeit der technischen Lösungen,

insbesondere im Bereich Richtbohren.

- In Westsibirien beauftragte ein Betreiber, der die gesamte

Bohranlagenbauzeit reduzieren wollte, Weatherford mit der Planung

und Realisierung einer optimierten Bohrlochvorrichtung. Die

Vorbohrungsplanung in Verbindung mit dem Einsatz der Messungsgeräte

und der stillstandsfreien Bohrtechnik (logging-while-drilling) von

Weatherford trugen dazu bei, den Bohrfortschritt (ROP; rate of

penetration) zu steigern und Wiper-Trips (Bohrgestängetechnik zur

Bohrlochreinigung) zu begrenzen. Im Ergebnis konnte der Betreiber

die Bohrarbeiten 17 Tage vor dem geplanten Termin fertigstellen.

- Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik



Der Umsatz des ersten Quartals von 321 Millionen USD war 12 %

sequenziell und gegenüber dem selben Quartal des Vorjahres 11 %

niedriger. Der Betriebsverlust von 3 Millionen USD (-1,1 % Marge)

verschlechterte sich von einem Betriebsergebnis in Höhe von 9

Millionen USD (2,4 % Marge) im vorherigen Quartal, verbesserte sich

jedoch gegenüber einem Betriebsverlust von 46 Millionen USD (-12,7 %

Marge) im gleichen Quartal des Vorjahres. Im Vergleich zum

bereinigten Betriebsergebnis von 6 Millionen USD (1,7 % Marge) im

ersten Quartal 2016, das den Effekt von Aufwendungen im Zusammenhang

mit dem Zubair-Altvertrag nicht mit einschloss, verschlechterte sich

das Betriebsergebnis im ersten Quartal 2017 um 156 %. Der

sequenzielle Rückgang der Umsätze lag hauptsächlich an geringeren

Produktverkäufen in allen Regionen sowie an fortgesetztem Preisdruck,

was zum Teil durch erhöhte Serviceumsätze aus neuen Verträgen

ausgeglichen wurde. Niedrigere Produktkosten wurden durch

Anlaufkosten für unseren Wireline-Vertrag in Kuwait kompensiert, der

Ende des Quartals in Kraft trat.



Zu den operative Erfolgen in Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik im

ersten Quartal gehören u. a.:



- Bei zwei separaten Einsätzen ermöglichte es Weatherfords

aufpumpbares Packoff-Stage-Tool (POST) einer großen nationalen

Ölgesellschaft (national oil company; NOC) im Nahen Osten, bis zur

gesamten Tiefe zu bohren und eine Land-Verrohrung bis zur

Einbautiefe mit null NPT durchzuführen, was eine Einsparung

zwischen 40 und 48 Stunden Bohranlagenzeit bei jedem Bohrloch

erreichte. Das Tool erleichterte eine effiziente zweistufige

Zementierung, indem die Verrohrung und die Aufbereitung des

Bohrlochs bzw. die Durchführung einer Zementierung zur

Nachbesserung überflüssig gemacht wurden.

- Eine große NOC im Nahen Osten konnte mit dem Einsatz des

Microflux®-Kontrollsystems eine auf 180 Tage angesetzte

Bohrkampagne in nur 133 Tagen durchführen. Die Einsparungen im

Hinblick auf Bohranlagenzeit werden auf ca. 4 Millionen USD

geschätzt. Auf Grundlage dieser erfolgreichen Arbeit hat sich

Weatherford nun als bewährter Dienstleister für gesteuerte

Druckbohrungen für diese bedeutende NOC etabliert.

- In Indonesien konnte ein Betreiber dank des automatisierten

Microflux®-Kontrollsystems, angetrieben von der OneSync®-Software

für gesteuerte Druckbohrung, 2.000 Fuß tiefer als geplant bohren.



Bohranlagen an Land



Der Umsatz des ersten Quartals fiel mit 89 Millionen USD um 5

Millionen USD bzw. sequenziell um 6 % niedriger aus. Im Vergleich zum

entsprechenden Quartal des Vorjahres lag er um 30 Millionen USD bzw.

sequenziell um 25 % niedriger. Der Betriebsverlust des ersten

Quartals von 30 Millionen USD (-33,3 % Marge) verschlechterte sich

sequenziell und im Jahresvergleich um 5 Millionen USD bzw. um 4

Millionen USD. Verursacht wurde der Rückgang der Umsätze und der

Betriebsergebnisse von einer Abnahme der Bohraktivitäten und

Fertigungsaufträge in den Golfstaaten, in Verbindung mit verminderter

operativer Effizienz während des ersten Quartals 2017, was zum Teil

durch das Anlaufen neuer Bohrverträge in Nordafrika kompensiert

wurde.



Trotz einzelner operativer Probleme, die sich auf das Quartal

auswirkten, gab es im Nahen Osten beachtliche Erfolge:



- Bei Land-Bohranlagen im Oman konnten vier Feldrekorde in einer

einzelnen Bohrkampagne erreicht werden, unter anderem wurde die

schnellste Bohrung 6 Tage vor dem geplanten Termin fertiggestellt.

Außerdem würdigte ein Betreiber in Algerien die Land-Bohranlagen

von Weatherford, da wir eine Bohrung 7,45 Tage früher als geplant

abwickelten.

- Aufträge mit zwei großen NOCs sind bis ins Jahr 2018 verlängert

worden.



Über Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in mehr als 90 Ländern tätig, verfügt über ein Netzwerk mit ca.

880 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und

Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt rund

29.500 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter

www.weatherford.com oder verbinden Sie sich mit Weatherford über

LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube.



Telefonkonferenz



Am 28. April 2017, um 8.30 Uhr Eastern Time (ET) bzw. um 7.30 Uhr

Central Time (CT), wird das Unternehmen eine Telefonkonferenz

veranstalten, um die Quartalsergebnisse mit Finanzanalysten zu

erörtern. Weatherford lädt Investoren ein, der Telefonkonferenz live

auf der Unternehmenswebseite unter

http://ir.weatherford.com/conference-call-details zu folgen. Eine

Aufzeichnung und ein Transkript der Telefonkonferenz werden kurz nach

deren Abschluss in dieser Rubrik der Webseite zur Verfügung stehen.



Kontakte: Christoph Bausch +1.713.836.4615

Executive Vice

President und Chief

Financial Officer

Karen David-Green +1.713.836.7430

Vice President -

Investorenbeziehungen,

Marketing und

Kommunikation



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung und die angekündigte Telefonkonferenz

können zukunftsgerichtete Aussagen einschließen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem den nicht

GAAP-konformen Quartalsgewinn pro Aktie, den effektiven Steuersatz,

die Nettoverschuldung, Vorhersagen oder Erwartungen bezüglich der

Geschäftsaussichten und die Investitionsaufwendungen des

Unternehmens, und werden im Allgemeinen mit den Worten "glauben",

"planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "vorausblicken",

"budgetieren", "beabsichtigen", "Strategie", "Plan", "Leitlinie",

"können", "sollen", "werden", "würden", "wird", "wird weiterhin",

"wird wahrscheinlich dazu führen", und ähnlichen Begriffen

gekennzeichnet, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese

kennzeichnenden Begriffe enthalten. Solche Aussagen beruhen auf den

gegenwärtigen Ansichten und Erwartungen der Unternehmensführung von

Weatherford und unterliegen nennenswerten Risiken, Annahmen und

Ungewissheiten. Falls einer oder mehrere dieser Risiko- und

Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sich zugrundeliegende Annahmen

als unzutreffend erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse

maßgeblich von den Darstellungen unserer zukunftsbezogenen Aussagen

abweichen. Leser werden ebenfalls darauf hingewiesen, dass

zukunftsgerichtete Aussagen nur Vorhersagen sind und von den

tatsächlichen zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen erheblich

abweichen können, einschließlich möglicher Veränderungen der

erwarteten Einsparungen in Zusammenhang mit unseren

Kostenreduzierungsmaßnahmen und mit der Schließung unseres

Hochdruckfördergeschäfts; des Erfolgs und Abschlusses unserer

Joint-Ventures und strategischen Partnerschaften; und möglicher

Veränderungen in der Ausgabenpolitik unserer Kunden und Klienten.

Zukunftsgerichtete Aussagen werden des Weiteren von den, im

Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2016 endende

Jahr auf Formular 10-K sowie in den Quartalsberichten des

Unternehmens auf Formular 10-Q, und in anderen, von Zeit zu Zeit vom

Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission ("SEC")

eingereichten Dokumenten beschriebenen Risikofaktoren beeinflusst.

Wir verpflichten uns in keiner Weise zur Aktualisierung oder

Korrektur zukunftsgerichteter Aussagen aufgrund neuer Informationen,

zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Umstände, soweit dies nicht

gemäß bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen erforderlich ist.



Weatherford International plc

Zusammengefasste konsolidierte

Gewinn- und Verlustrechnung

(ungeprüft)

(In Millionen, ausgenommen

Beträge je Aktie)

Drei

Monate

zum

31.3.2017 31.3.2016

Nettoumsätze:

Nordamerika $ 490 $

543

Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik 321 361

Europa/SSA/Russland 244 257

Lateinamerika 242 305

Bohranlagen an Land 89 119

Summe Nettoumsatz 1,386 1,585

Betriebsergebnis (Verlust):

Nordamerika (18) (128)

Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik (3) 6

Europa/SSA/Russland (10) (1)

Lateinamerika 9 44

Bohranlagen an Land (30) (26)

Bereinigter (52) (105)

Segment-Betriebsverlust

Forschung und Entwicklung (39) (45)

Verwaltungsaufwand (33) (43)

Sonstige Kosten, netto (72) (254)

Summe Betriebsverlust (196) (447)

Sonstige Aufwendungen:

Zinsaufwand, netto (141) (115)

Marktpreisanpassung (62) -

Optionsscheine

Aufwand für Währungsabwertungen - (31)

Sonstige, netto (11) 1

Nettoverlust vor Ertragssteuern (410) (592)

Ertragssteueraufwand (33) 101

(Rückstellung)

Nettoverlust (443) (491)

Auf Minderheitsanteile 5 7

entfallender Nettoertrag

Auf Weatherford entfallender $ (448) $

(498)

Nettoverlust

Auf Weatherford entfallender

Verlust je Aktie:

Unverwässert und verwässert $ (0,45) $

(0,61)

Gewichtete Durchschnittsanzahl

ausstehender Aktien:

Unverwässert und verwässert 988 813



Weatherford International plc

Ausgewählte Daten der Gewinn-

und Verlustrechnung

(ungeprüft)

(In Millionen)

Drei Monate zum

31.3.2017

31.12.2016 30.9.2016 30.6.2016 31.3.2016

Nettoumsätze:

Nordamerika $ 490

$ 485 $ 449 $ 401 $ 543

Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik 321

363 329 400 361

Europa/SSA/Russland 244

214 225 243 257

Lateinamerika 242

250 255 249 305

Bohranlagen an Land 89

94 98 109 119

Summe Nettoumsatz $ 1.386

$ 1.406 $ 1.356 $ 1.402 $ 1.585

Drei Monate zum

31.3.2017

31.12.2016 30.9.2016 30.6.2016 31.3.2016

Betriebsergebnis (Verlust):

Nordamerika $ (18)

$ (58) $ (95) $ (101) $ (128)

Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik (3)

9 (8) - 6

Europa/SSA/Russland (10)

(8) (3) 1 (1)

Lateinamerika 9

6 14 1 44

Bohranlagen an Land (30)

(25) (19) (17) (26)

Bereinigter (52)

(76) (111) (116) (105)

Segment-Betriebsverlust

Forschung und Entwicklung (39)

(40) (33) (41) (45)

Verwaltungsaufwand (33)

(32) (30) (34) (43)

Sonstige Kosten, netto (72)

(251) (771) (269) (254)

Summe Betriebsverlust $ (196)

$ (399) $ (945) $ (460) $ (447)

Drei Monate zum

31.3.2017

31.12.2016 30.9.2016 30.6.2016 31.3.2016

Umsätze nach

Produkt-/Servicelinien (a ):

Formationsbewertung und $ 824

$ 773 $ 765 $ 806 $ 890

Bohrlochkonstruktion

Fertigstellung und Produktion 473

539 493 487 576

Bohranlagen an Land 89

94 98 109 119

Summe Umsätze $ 1.386

$ 1.406 $ 1.356 $ 1.402 $ 1.585

Produkt-/Servicelinien

Drei Monate zum

31.3.2017

31.12.2016 30.9.2016 30.6.2016 31.3.2016

Abschreibung und Amortisation:

Nordamerika $ 40

$ 41 $ 55 $ 58 $ 54

Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik 51

52 60 60 61

Europa/SSA/Russland 39

41 45 48 48

Lateinamerika 51

55 56 56 61

Bohranlagen an Land 24

22 22 23 22

Forschung und Entwicklung und 3

4 4 4 4

Verwaltung

Summe Abschreibung und $ 208

$ 215 $ 242 $ 249 $ 250

Amortisation

(a) Formationsbewertung und

Bohrlochkonstruktion umfasst

gesteuerte Druckbohrung,

Bohrdienstleistungen,

Rohrverlaufdienstleistungen,

Bohrwerkzeuge und

Mietausrüstung, Wireline

Services, Test- und

Produktionsdienstleistungen,

Wiedereintritts- und

Bergungsdienstleistungen,

Zementierungsprodukte,

Auskleidungssysteme,

integrierte

Labordienstleistungen und

Oberflächenanalyse.

Fertigstellung und

Produktion umfasst

künstliche Fördersysteme,

Stimulation und

Komplettierungssysteme.



Wir weisen unsere finanziellen Ergebnisse im Einklang mit den

allgemein anerkannten US-Grundsätzen der Rechnungslegung (GAAP) aus.

Die Unternehmensführung von Weatherford ist jedoch der Ansicht, dass

gewisse nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Zahlenverhältnisse

(im Sinne von Bestimmung G der US-Börsenaufsicht SEC) den Nutzern

dieser Finanzinformationen zusätzliche aussagekräftige Vergleiche

zwischen den aktuellen Ergebnissen und denen früherer Zeiträume

ermöglichen. Die im Folgenden aufgeführten nicht GAAP-konformen

Beträge sollten nicht als Ersatz für die GAAP-konform ermittelten und

ausgewiesenen Betriebsergebnisse, Ertragssteuerrückstellungen,

Nettoerträge oder sonstigen Daten herangezogen, sondern gemeinsam mit

den ausgewiesenen Geschäftsergebnissen betrachtet werden, die das

Unternehmen in Übereinstimmung mit GAAP ermittelt hat.



Weatherford International

plc

Überleitung der

GAAP-konformen und nicht

GAAP-konformen

Finanzkennzahlen

(ungeprüft)

(In Millionen, ausgenommen

Beträge je Aktie)

Drei

Monate

zum

31.3.2017

31.12.2016 31.3.2016

Betriebsverlust:

GAAP-konformer $ (196)

$ (399) $ (447)

Betriebsverlust

Abfindungen, 75

130 77

Restrukturierung und

Ausstieg aus

Geschäftsbereichen

Kosten für Rechtsfälle, -

30 67

netto

Wertminderung, (3)

91 58

Inventarabschreibung und

sonstige (a) (b)

Altverträge -

- 52

Summe nicht GAAP-konformer 72

251 254

Anpassungen

Nicht GAAP-konformer $ (124)

$ (148) $ (193)

Betriebsverlust

Verlust vor Ertragssteuern:

GAAP-konformer Verlust vor $ (410)

$ (537) $ (592)

Ertragssteuern

Anpassungen des 72

251 254

Betriebsergebnisses

Marktpreisanpassung 62

(16) -

Optionsscheine

Aufwand für -

10 31

Währungsabwertungen

Nicht GAAP-konformer $ (276)

$ (292) $ (307)

Verlust vor Ertragssteuern

Ertragssteuerrückstellung:

GAAP-konforme $ (33)

$ (7) $ 101

Ertragssteuerrückstellung

Steuerlicher Effekt auf (4)

1 (26)

nicht GAAP-konforme

Anpassungen

Nicht GAAP-konforme $ (37)

$ (6) $ 75

Ertragssteuerrückstellungen

Auf Weatherford

entfallender Nettoverlust:

GAAP-konformer Nettoverlust $ (448)

$ (549) $ (498)

Gesamtaufwand nach 130

246 259

Steuern

Nicht GAAP-konformer $ (318)

$ (303) $ (239)

Nettoverlust

Auf Weatherford

entfallender verwässerter

Verlust je Aktie:

GAAP-konformer verwässerter $

(0,45) $ (0,59) $ (0,61)

Verlust je Aktie

Gesamtaufwand nach 0,13

0,27 0,32

Steuern

Nicht GAAP-konformer $

(0,32) $ (0,32) $ (0,29)

verwässerter Verlust je

Aktie

GAAP-konformer effektiver (8) %

(1) % 17 %

Steuersatz (c)

Nicht GAAP-konformer (14) %

(2) % 24 %

effektiver Steuersatz (d)

(a) Wertminderungen,

Inventarabschreibungen

und sonstige in Höhe von

91 Millionen USD im

vierten Quartal 2016

enthalten Kosten und

Aufwendungen von 69

Millionen USD im Rahmen

der Stilllegung des

Hochdruckfördergeschäfts

sowie 22 Millionen USD

sonstige Belastungen und

Gutschriften.

(b) Wertminderungen,

Inventarabschreibungen

und sonstige in Höhe von

58 Millionen USD im

ersten Quartal 2016

enthalten Aufwendungen

von 35 Millionen USD im

Zusammenhang mit dem

Hochdruckfördergeschäft

sowie 23 Millionen USD,

die primär dem Verlust

einer Bohranlage an Land

sowie sonstigen

Belastungen und

Gutschriften zuzurechnen

sind.

(c) Der nach GAAP ermittelte

effektive Steuersatz ist

die GAAP-konforme

Ertragssteuerrückstellung

geteilt durch den

GAAP-konformen Ertrag vor

Ertragssteuern.

(d) Der nicht GAAP-konforme

effektive Steuersatz ist

die nicht GAAP-konforme

Ertragssteuerrückstellung

geteilt durch den nicht

GAAP-konformen Ertrag vor

Ertragssteuern berechnet

in Tausend.



Weatherford

International plc

Ausgewählte Bilanzdaten

(ungeprüft)

(In Millionen)

31.3.2017 31.12.2016 30.9.2016

30.6.2016 31.3.2016

Aktiva:

Barbestand und $ 546 $

1.037 $ 440 $ 452 $ 464

zahlungswirksame Mittel

Forderungen, netto 1.292 1.383

1.414 1.484 1.693

Lagerbestände, netto 1.700 1.802

1.917 2.195 2.302

Zur Veräußerung 860 23

11 14 2

gehaltene Vermögenwerte

Immobilien, Anlagen und 4.265 4.480

4.708 5.247 5.471

Ausrüstung, netto

Goodwill und 2.602 3.045

3.104 3.182 3.216

immaterielle

Vermögenswerte, netto

Passiva:

Kreditoren 803 845

666 790 934

Zur Veräußerung 96 -

- - -

gehaltene

Verbindlichkeiten

Kurzfristige Darlehen 240 179

555 290 1.212

und der fällige Anteil

langfristiger Darlehen

Langfristige 7.299 7.403

6.937 6.943 5.846

Finanzverbindlichkeiten



Weatherford

International plc

Nettoverschuldung

(ungeprüft)

(In Millionen)

Veränderung der

Nettoverschuldung im

Dreimonatszeitraum zum

31.3.2017:

Nettoverschuldung Stand $

(6.545)

31.12.2016

Betriebsverlust (196)

Abschreibung und 208

Amortisation

Investitionsaufwand (40)

für Immobilien, Anlagen

und Ausrüstung

Erwerb von zur (240)

Veräußerung gehaltener

Aktiva

Erträge aus der 4

Veräußerung von Aktiva

Abnahme des 3

Umlaufkapitals

Kosten für (30)

Rechtsfälle

Gezahlte (43)

Ertragssteuern

Zinsaufwand (144)

Sonstige 30

Nettoverschuldung Stand $

(6.993)

31.3.2017

Bestandteile der 31.3.2017 31.12.2016

31.3.2016

Nettoverschuldung

Barmittel $ 546 $

1.037 $ 464

Kurzfristige Darlehen (240) (179)

(1.212)

und der fällige Anteil

langfristiger Darlehen

Langfristige (7.299) (7.403)

(5.846)

Finanzverbindlichkeiten

Nettoverschuldung $ (6.993) $

(6.545) $ (6.594)

Bei "Nettoverschuldung"

handelt es sich um

Schulden abzüglich der

Barmittel. Die

Unternehmensführung ist

der Meinung, dass sie

nützliche Informationen

über unseren

Verschuldungsgrad

bietet, da sie

Barmittel

berücksichtigt, die zur

Rückzahlung von

Schulden verwendet

werden könnten. Das

Umlaufkapital ist als

die Summe der

Forderungen und

Lagerbestände abzüglich

der Kreditoren

definiert.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_internat

ional_logo.jpg



Originaltext: Weatherford International plc

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100056305

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100056305.rss2