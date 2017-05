Original-Research: PSI AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PSI AG Unternehmen: PSI AG ISIN: DE000A0Z1JH9 Anlass der Studie: Update - Q1 2017 results Empfehlung: ADD seit: 02.05.2017 Kursziel: 14,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 16.06.2009, vormals BUY Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research has published a research update on PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9). Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and maintained his EUR 14.00 price target. Abstract: PSI recorded a robust 11% increase in its order intake to EUR78m in Q1/17. The company is benefiting from the cyclical recovery of several client groups' businesses. The completion of migration of many products to the company's new, more adaptable software platform is also helping the top line. Management has reiterated the 2017 guidance given in the annual report for sales growth in the mid-single digit percentage range and EBIT of EUR12-15m, but now expects EBIT to come in at the upper end of the range. We are leaving our forecasts unchanged on our study of 30 March and maintain our Add recommendation and price target of EUR14.00. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 14,00. Zusammenfassung: PSI verzeichnete einen robusten 11%igen Anstieg des Auftragseinganges auf EUR78 Mio. in Q1/17. Der Konzern ist Nutznießer der zyklischen Erholung im Geschäft mehrerer seiner Kundengruppen. Der Abschluss zahlreicher Produktmigrationen auf die neue in größerem Maße adaptierbare Softwareplattform ist dem Wachstum auch förderlich. Das Management hat die im Jahresbericht veröffentlichte Guidance für 2017, die eine Steigerung des Konzernumsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein EBIT von EUR12-15 Mio. vorsieht, bekräftigt, und geht nunmehr von einem Ergebnis am oberen Ende der Spanne aus. Wir belassen unsere Prognosen im Vergleich zu unserer Studie vom 30. März unverändert und behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung sowie unser Kursziel von EUR14,00 bei. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15081.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

