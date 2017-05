Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Verkauf der Anteile an der Idiag AG



Baar, 02. Mai 2016



Die New Value AG, mit Sitz in Baar, hat heute sämtliche Aktien und Darlehen an der Idiag AG an einen privaten Investor verkauft. New Value hielt bisher 24.5% des Aktienkapitals. Die Veräusserung erfolgte zum Wert gemäss aktuellem Net Asset Value und hat daher keinen Einfluss auf den NAV.



Die Idiag AG, mit Sitz in Fehraltorf, entwickelt und vertreibt Produkte für Medizin- und Sportanwendungen in den Wachstumssegmenten Rücken und Atmung. In den letzten Jahren wurden die Produkte des Unternehmens in Zusammenarbeit mit Hochschulen weiter entwickelt und modernisiert. Der neue Eigentümer investiert in den kommenden Jahren zusätzliches Kapital in die Idiag AG. Mit den neuen Finanzmitteln will das Unternehmen die neue Produktegeneration zur Marktreife bringen und in die Vermarktung investieren.



Weitere Informationen zu New Value New Value AG, an der SIX Swiss Exchange kotiert, investiert direkt in private Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und Wachstumspotenzial in der Schweiz und den umliegenden Ländern. New Value fördert innovative Geschäftsmodelle mit Wachstumskapital und begleitet die Unternehmen bis zum Markterfolg. Das Portfolio umfasst Unternehmen verschiedener Reifegrade. Im Portfolio sind Unternehmen aus den Bereichen Cleantech und Gesundheit vertreten.



