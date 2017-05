FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss haben sich am Dienstagabend gleich mehrere Aktien auffällig gezeigt. So wurden Deutsche Bank bei Lang & Schwarz 1 Prozent fester gestellt. Ein Händler berichtete von Medienmeldungen, wonach das chinesische Unternehmens- und Finanzkonglomerat HNA zum größten Aktionär der Bank aufgestiegen sei. HNA habe ihre Beteiligung auf rund 9,9 Prozent hochgefahren, so der Händler mit Verweis auf die entsprechenden Medienberichte.

Der Biotechnologiekonzern Qiagen ist gut ins neue Geschäftsjahr gestartet und hat mit seinen Geschäftszahlen die Markterwartungen leicht übertroffen. Die Titel wurden 1 Prozent schwächer getaxt, was der Händler allerdings nicht erklären konnte. Eon wurden 0,7 fester gestellt. Der Versorger hat laut Handelsblatt eine Kooperation mit dem Internetgiganten Google bei Solarenergie geschlossen. Der Geschäftsausweis von Delticom bewegte die Aktie des Reifenhändlers indes nicht, auch die US-Automobilabsatzzahlen ließen Anleger im Hinblick auf die deutschen Hersteller kalt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.526 12.508 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

May 02, 2017 16:57 ET (20:57 GMT)

