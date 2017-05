Der Elektroautohersteller Tesla (WKN:A1CX3T) verkündete im November, man würde Grohmann Engineering, ein deutsches Unternehmen mit Spezialisierung auf automatisierte Herstellung im Automobilsektor, übernehmen. Tesla war zuvor Kunde des Unternehmens gewesen. Das war die dritte Übernahme, die Tesla in seiner bisherigen Geschichte getätigt hatte. Zuvor hatte das Unternehmen im Jahr 2015 Riviera Tool und SolarCity im Jahr 2016 gekauft.



Zum damaligen Zeitpunkt sagte Tesla, dass man Grohmann Engineering in Tesla Grohmann Automation umbenennen würde und dass der Gründer und CEO Klaus Grohmann an der Spitze des Unternehmens bleiben solle. Damit würde die Führung von Grohmann, ein Weltklasse-Team und die einzigartige Expertise nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...