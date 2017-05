Köln (ots) -



- Vier exklusive VIP-Events zwischen Juni und August 2017 - Motto "Sicher schnell fahren"



- 24-Stunden-Programm inklusive professionellem Fahrsicherheitstraining auf vier deutschen Rennstrecken für Ford Kunden und Interessierte



- Workshop zu Technik und Entwicklung der Ford Performance Fahrzeuge mit Ford Ingenieuren sowie Vorträge von bekannten Extremsportlern



Nach dem Erfolg des vergangenen Jahres veranstaltet Ford zum zweiten Mal in Folge unter dem Motto "Sicher schnell fahren" für Kunden und Interessierte die Ford Performance Days. Teilnehmer können dabei die Ford Performance Fahrzeuge - den Ford Mustang GT und Ford Focus RS - live auf einer von zwei deutschen Rennstrecken erleben.



Nachdem die Ford Performance Days in 2016 von Kunden begeistert aufgenommen worden sind, geht es in 2017 mit vier Veranstaltungen in die zweite Runde. Die exklusiven Events finden an den jeweiligen Veranstaltungstagen von ca. 17 Uhr bis 17 Uhr am darauffolgenden Tag statt. Auf die 60 Teilnehmer pro Event warten 10 Mustang GT Fastback und 10 Ford Focus RS. Zum Einsatz kommen diese bei einem von professionellen Trainern und Rennfahrern entwickelten Fahrsicherheitstraining mit hohem Spaß-Faktor. Angereichert werden die Events durch einen Ford Performance Workshop, in dem Ford Ingenieure exklusive Einblicke in die Technik und Entwicklung der Sportwagen-Ikonen geben. Auch die Vorträge von Motorsportlegende Jutta Kleinschmitt oder Extremsportler Joey Kelly gehören zum Rahmenprogramm. Der erste Tag endet mit einer Abendveranstaltung und einer Übernachtung in ausgesuchten Hotels. Der Ticketpreis beträgt bei eigener Anreise pro Teilnehmer 1.190 Euro inklusive Fahrsicherheitstraining, Übernachtung, Abendveranstaltung, Verpflegung im Rahmen der Veranstaltung, Workshop, Vorträgen.



Termine Ford Performance Days:



- Nürburgring: 26 bis 27. Juni 2017, Montag/Dienstag - Bilster Berg: 5. bis 6. Juli 2017, Mittwoch/Donnerstag - Bilster Berg: 3. bis 4. August 2017, Donnerstag/Freitag - Nürburgring: 16 bis 17. August 2017, Mittwoch/Donnerstag



Gebucht werden können die Fahrsicherheitstrainings über einen Ford Partner oder unter: www.ford-experience.de



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.



* Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung): Ford Focus RS: 10,0 (innerorts), 6,3 (außerorts), 7,7 (kombiniert); CO2-Emissionen: 175 g/km (kombiniert). Ford Mustang GT Fastback: 20,1-18,6 (innerorts), 9,6-8,2 (außerorts), 13,5-12,0 (kombiniert); CO2-Emissionen: 299- 281 g/km (kombiniert)



