Lauda-Königshofen - GRENKE-Aktie signalisiert relative Stärke - Chartanalyse Bereits im Vorfeld hat die GRENKE-Gruppe (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) einige Eckdaten zu dem heute veröffentlichten Quartalsergebnis aus Q1 geliefert und die Rally in den Wertpapieren zuvor angeheizt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...