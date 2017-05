"HTB 8. Immobilienportfolio

Zwei neue Immobilien-Publikumsfonds sind in den vergangenen Tagen in die Platzierung gestartet und auch in der einst so beliebten Anlageklasse Container tut sich wieder etwas. Die Sachwert-News im Überblick.Die Bremer HTB-Gruppe bleibt ihrem Spezialgebiet Zweitmarkt treu und bietet mit dem" erneut die Chance, breitgestreut an einem Gewerbeimmobilienportfolio teilzuhaben. Wie bereits beim Vorgänger soll anstelle einer klassischen Buy-and-Hold-Strategie ein aktives Portfoliomanagement dafür sorgen, dass aktuelle Marktgegebenheiten genutzt werden können. Anleger können ab 5.000 Euro in diesen Nischenmarkt einsteigen. Geplant wurde der AIF mit einer Fondslaufzeit von zehn Jahren ab Fondsschließung, die Prognoserechnung sieht Gesamtmittelrückflüssen in Höhe von 167 Prozent vor.

